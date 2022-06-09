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    106-й день войны в Украине: особых продвижений нет, Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

    Продвижений в Северодонецке пока нет, Зеленский назвал сражение за город одним из самых тяжелых за всю войну.Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix

    Идет 106-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 9 июня.

    Россия продолжает наступления в Луганской области (по словам ее главы Сергея Гайдая, безуспешно: ВСУ отбили семь атак). По мнению Генштаба ВСУ, российские войска копят силы и готовятся к наступлению на Славянск и Барвенково. По мнению британской разведки, россияне интенсифицировали наступление в районе Изюма, где с апреля не было никаких продвижений. Россия также разместила 30 танков на севере Запорожской области, где войск уже больше, чем местных жителей.
    200 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. 300 украинских солдат были убиты российскими артобстрелами и авианалетами, сообщает Минобороны РФ.
    10 человек погибли, 22 получили ранения в результате обстрела Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, сообщает «Украинская правда». Был поражен в том числе химический завод «Азот».
    Три человека погибли в результате обстрела города Стаханов (Луганская область) со стороны ВСУ, утверждает т.н. «Генпрокуратура Луганской Народной Республики».
    Украина удерживает 550 российских пленных, Россия - 5600 украинских, пишет Independent. Это может использоваться Россией как рычаг давления, т.к. она настаивает на обмене пленных в соотношении 1:1.
    Преимущество России в артиллерии 20:1, в боеприпасах - 40:1, пишет Independent со ссылкой на разведданные.
    За все время войны Украина совершила 1100 авианалетов, пишет пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
    Донецкая область осталась без газа, частично - без воды и электричества. Херсон уже неделю без мобильной связи и интернета, есть проблемы со снятием наличных, в том числе пенсий, сообщает «Украинская правда».
    Т.н. «глава ДНР» Денис Пушилин отправил в отставку т.н. «Правительство Донецкой Народной республики».
    «Турция не может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, пока по их государственному телевидению показывают интервью с лидерами террористов», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Скорее всего, он имел в виду то, что национальные телерадиовещательные корпорации YLE и SVT должны прекратить транслировать интервью с лидерами Рабочей партии Курдистана.
    Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
    Канада запретила пиар-компаниям работать на российский нефтегазовый сектор.
    ООН: на разминирование украинских портов уйдет несколько месяцев.
    В Украине запрещена партия «Оппозиционный блок».
    Зеленский назвал битву за Северодонецк одной из самых тяжелых за всю войну и заявил, что в этом городе во многом решается судьба Донбасса.
    Компания Илона Маска Starlink Ukraine получила лицензию оператора.
    Владелец Starlink Ukraine Илон МаскФото: Пэтрик Фэллон/Scanpix
    Зеленский предложил Баффету-младшему поучаствовать в проектах по восстановлению инфраструктуры Украины.

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