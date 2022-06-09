106-й день войны в Украине: особых продвижений нет, Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Продвижений в Северодонецке пока нет, Зеленский назвал сражение за город одним из самых тяжелых за всю войну.Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix
Идет 106-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 9 июня.
Россия продолжает наступления в Луганской области (по словам
ее главы Сергея Гайдая, безуспешно: ВСУ отбили семь атак). По мнению
Генштаба ВСУ, российские войска копят силы и готовятся к наступлению на Славянск и Барвенково. По мнению
британской разведки, россияне интенсифицировали наступление в районе Изюма, где с апреля не было никаких продвижений. Россия также разместила
30 танков на севере Запорожской области, где войск уже больше
, чем местных жителей.
200 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. 300 украинских солдат были убиты
российскими артобстрелами и авианалетами, сообщает
Минобороны РФ.
10 человек погибли, 22 получили ранения
в результате обстрела Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, сообщает
«Украинская правда». Был поражен в том числе химический завод «Азот».
Три человека погибли
в результате обстрела города Стаханов (Луганская область) со стороны ВСУ, утверждает
т.н. «Генпрокуратура Луганской Народной Республики».
Украина удерживает 550 российских пленных, Россия - 5600 украинских
, пишет
Independent. Это может использоваться Россией как рычаг давления, т.к. она настаивает на обмене пленных в соотношении 1:1.
Преимущество России в артиллерии 20:1, в боеприпасах - 40:1
, пишет
Independent со ссылкой на разведданные.
За все время войны Украина совершила 1100 авианалетов
, пишет
пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
Донецкая область осталась без газа, частично - без воды и электричества
. Херсон уже неделю без мобильной связи и интернета, есть проблемы со снятием наличных, в том числе пенсий, сообщает
«Украинская правда».
Т.н. «глава ДНР» Денис Пушилин отправил в отставку т.н. «Правительство Донецкой Народной республики».
«Турция не может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, пока по их государственному телевидению показывают интервью с лидерами террористов»
, - заявил
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Скорее всего, он имел в виду то, что национальные телерадиовещательные корпорации YLE и SVT должны прекратить транслировать интервью с лидерами Рабочей партии Курдистана.
Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Канада запретила пиар-компаниям работать на российский нефтегазовый сектор.
ООН: на разминирование украинских портов уйдет несколько месяцев.
В Украине запрещена партия «Оппозиционный блок».
Зеленский назвал битву за Северодонецк одной из самых тяжелых за всю войну и заявил, что в этом городе во многом решается судьба Донбасса.
Компания Илона Маска Starlink Ukraine получила лицензию оператора.
Владелец Starlink Ukraine Илон МаскФото: Пэтрик Фэллон/Scanpix
Зеленский предложил Баффету-младшему поучаствовать в проектах по восстановлению инфраструктуры Украины.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!