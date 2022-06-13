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    Каждый пятый планирует сменить место работы в ближайшие месяцы

    Чаще всего о смене места работы задумываются люди, занятые в сфере торговли (30%), сельского хозяйства (29%), кадровой работы (28%), маркетинга (28%), а также в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (28%).Фото: Shutterstock

    Результаты проведенного недавно Агентством по исследованию зарплат и порталом CVKeskus.ee исследования рынка труда, в котором участвовало более 10 000 человек, показали, что 21% работников планируют сменить место работы в течение следующих шести месяцев. И целых 79% работников следят за появляющимися предложениями о работе, сообщается в пресс-релизе.

    В ходе исследования, охватившего 10 282 работника, выяснилось, что почти каждый четвертый работающий человек (23%) часто задумывается о смене места работы, а чуть более чем каждый пятый работник (21%) поставил перед собой цель в течение полугода найти себе новую работу.

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