Назад 26.12.25, 12:05 Зеленский сообщил о подготовке встречи с Трампом в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился о скорой встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Foto: Alexandros Michailidis

Об этом он сообщил в пятницу, 26 декабря, в своем Telegram-канале, подчеркнув, что переговоры планируются на высшем уровне. «Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года», — написал Зеленский.

Заявление было опубликовано спустя несколько часов после сообщения украинской газеты The Kyiv Post, которая со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский, как ожидается, «в ближайшие дни» отправится на переговоры в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По словам одного из собеседников издания, при благоприятном развитии событий визит может состояться уже 28 декабря, передает DW.

Накануне Зеленский также сообщил о состоявшемся телефонном разговоре со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и советником Трампа Джаредом Кушнером. Он охарактеризовал беседу как «очень хорошую» и отметил, что в ходе разговора были обсуждены «некоторые значительные детали работы». По словам президента Украины, «есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира».

Ранее Зеленский заявлял, что Киеву удалось добиться отдельных уступок в последнем варианте плана прекращения войны в Украине, который обсуждался Вашингтоном и Киевом. Обнародованный им документ из 20 пунктов, в частности, предполагает замораживание текущей линии фронта, а также предусматривает возможность отвода войск и создания демилитаризованных зон.

Между тем агентство Bloomberg 24 декабря со ссылкой на источник, близкий к российскому руководству, сообщило, что Кремль не принял предложенный проект мирного плана и намерен добиваться его изменения. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию недостоверной. «У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про “близость к Кремлю” — прикрытие фейка», — написала она в своем Telegram-канале.

Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что готов встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным лишь в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению. В конце ноября он писал в соцсети Truth Social, что «с нетерпением ждет встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным», но только тогда, когда соглашение о прекращении войны станет окончательным или будет находиться на завершающей стадии.

В начале декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отмечала, что Трампу «надоели встречи только ради встреч». По ее словам, он нацелен на конкретные действия и прекращение войны, а за последние недели администрация США потратила более 30 часов на переговоры с российской, украинской и европейской сторонами.