Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%305,3
  • OMX Riga0,23%930,44
  • OMX Tallinn0,06%2 015,41
  • OMX Vilnius0,32%1 323,38
  • S&P 5000,32%6 932,05
  • DOW 300,6%48 731,16
  • Nasdaq 0,22%23 613,31
  • FTSE 100−0,19%9 870,68
  • Nikkei 2250,68%50 750,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,02
  • OMX Baltic0,13%305,3
  • OMX Riga0,23%930,44
  • OMX Tallinn0,06%2 015,41
  • OMX Vilnius0,32%1 323,38
  • S&P 5000,32%6 932,05
  • DOW 300,6%48 731,16
  • Nasdaq 0,22%23 613,31
  • FTSE 100−0,19%9 870,68
  • Nikkei 2250,68%50 750,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,02
  • 26.12.25, 12:05

Зеленский сообщил о подготовке встречи с Трампом в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился о скорой встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: Alexandros Michailidis
Об этом он сообщил в пятницу, 26 декабря, в своем Telegram-канале, подчеркнув, что переговоры планируются на высшем уровне. «Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года», — написал Зеленский.
Заявление было опубликовано спустя несколько часов после сообщения украинской газеты The Kyiv Post, которая со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский, как ожидается, «в ближайшие дни» отправится на переговоры в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По словам одного из собеседников издания, при благоприятном развитии событий визит может состояться уже 28 декабря, передает DW.
Накануне Зеленский также сообщил о состоявшемся телефонном разговоре со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и советником Трампа Джаредом Кушнером. Он охарактеризовал беседу как «очень хорошую» и отметил, что в ходе разговора были обсуждены «некоторые значительные детали работы». По словам президента Украины, «есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира».

Статья продолжается после рекламы

Ранее Зеленский заявлял, что Киеву удалось добиться отдельных уступок в последнем варианте плана прекращения войны в Украине, который обсуждался Вашингтоном и Киевом. Обнародованный им документ из 20 пунктов, в частности, предполагает замораживание текущей линии фронта, а также предусматривает возможность отвода войск и создания демилитаризованных зон.
Между тем агентство Bloomberg 24 декабря со ссылкой на источник, близкий к российскому руководству, сообщило, что Кремль не принял предложенный проект мирного плана и намерен добиваться его изменения. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию недостоверной. «У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про “близость к Кремлю” — прикрытие фейка», — написала она в своем Telegram-канале.
Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что готов встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным лишь в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению. В конце ноября он писал в соцсети Truth Social, что «с нетерпением ждет встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным», но только тогда, когда соглашение о прекращении войны станет окончательным или будет находиться на завершающей стадии.
В начале декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отмечала, что Трампу «надоели встречи только ради встреч». По ее словам, он нацелен на конкретные действия и прекращение войны, а за последние недели администрация США потратила более 30 часов на переговоры с российской, украинской и европейской сторонами.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Подсказка
  • 22.12.25, 06:00
Россия в черном списке: пострадают ли сделки с российскими партнерами и выплаты пенсий?
Расчеты с российскими партнерами будут подвергаться усиленному мониторингу и контролю. Нельзя исключить, что некоторые банки также откажутся от посредничества в платежах или изменят свои условия, предупреждает Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.
Биржа
  • 22.12.25, 15:43
Геополитическая напряженность подняла цену на золото до нового рекорда
Рост геополитической напряженности и ожидания снижения процентных ставок в США подняли цену на золото до нового рекорда, сообщает Bloomberg.
Новости
  • 19.12.25, 09:11
ЕС согласовал финансирование Украине на 90 млрд евро, замороженные российские активы не тронут
Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились о существенном финансовом пакете поддержки для Украины в размере около 90 млрд евро, предназначенном на покрытие бюджетных нужд и военных расходов на ближайшие два года, передает Би-би-си.
Новости
  • 18.12.25, 18:14
Урмас Сыырумаа обеспокоен состоянием экономики: «Я не вижу ни одной крупной инвестиции»
Крупный предприниматель Урмас Сыырумаа в ожидании нового года сохраняет осторожность и пока не решается прямо заявлять о том, что экономика Эстонии уверенно пошла в рост.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.12.25, 10:57
Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии
Экономия в десятки рабочих часов и тысячи евро в год
2
Эпицентр
  • 23.12.25, 06:00
Украинское кафе предлагает самый дешевый обед в Таллинне. «Зарплаты и налоги съедают больше, чем закупка продуктов»
3
Биржа
  • 23.12.25, 10:59
Tallinna Kaubamaja проиграл судебную тяжбу, длившуюся 11 лет
4
Новости
  • 22.12.25, 18:10
Кафе закрыто, но спор продолжается: погрязший в долгах ресторатор требует от города 100 000 евро
Стен-Эрик Янтсон: «Вы полили меня грязью»
5
Новости
  • 22.12.25, 19:13
Пярнусцы продали свой стартап компании Netflix. «Теперь наш продукт дойдет до сотен миллионов людей»
6
Интервью
  • 19.12.25, 06:00
Нарвитянка держит отель у фьорда в Норвегии – для немецких рыбаков и уставших мужчин из Эстонии

Последние новости

Новости
  • 26.12.25, 12:05
Зеленский сообщил о подготовке встречи с Трампом в ближайшее время
Подсказка
  • 26.12.25, 10:00
Процедура санации: как реструктурировать требования, срок оплаты которых еще не наступил?
Биржа
  • 25.12.25, 16:24
Что покупают аналитики: ценовые ориентиры S&P 500 не исключают масштабного ралли
Новости
  • 25.12.25, 14:57
Производитель дронов Threod Systems готовится представить новые решения. «Наш рост не случаен»
Новости
  • 25.12.25, 13:57
Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо
Новости
  • 25.12.25, 12:56
Реальные доходы жителей еврозоны приблизились к докризисному уровню
Новости
  • 24.12.25, 15:17
Рост экономики США в третьем квартале превзошел ожидания
Биржа
  • 24.12.25, 14:34
Влияние на инвесторов: из‑за публикации Rahakratt компания оказалась в поле зрения Финансовой инспекции

Сейчас в фокусе

Музыкант Андрес Кёппер, известный как Noëp, вместе со знакомыми участвует в алкогольном бизнесе в таллиннском квартале Крулли, где производят джин с лесным вкусом. Фото иллюстративное.
Новости
  • 24.12.25, 10:57
Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии
Экономия в десятки рабочих часов и тысячи евро в год
Многим объективно тяжело, но куда более значительная часть людей просто не желает вознаграждать нынешнюю коалицию своими инвестиционными или потребительскими решениями, и потому решения откладываются, считает Меэлис Кубитс.
Новости
  • 24.12.25, 12:51
Меэлис Кубитс: к сожалению, порой мы выглядим как хвастливое прифронтовое государство
Rahakratt разместил в своих соцсетях информацию о закрытом предложении по привлечению средств от компании Täisteenusliisingu AS, что вызывает вопросы в связи с недавно опубликованным руководством по добросовестной практике для инфлюенсеров.
Биржа
  • 24.12.25, 14:34
Влияние на инвесторов: из‑за публикации Rahakratt компания оказалась в поле зрения Финансовой инспекции
В ТОПе самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev Олег Гросс занял 17 место.
Новости
  • 25.12.25, 13:57
Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо
Несколько связанных с искусственным интеллектом акций также входят в число бумаг с наибольшим потенциалом роста. Среди них есть несколько акций «большой семерки», в отношении которых ожидается рост цен.
Биржа
  • 25.12.25, 16:24
Что покупают аналитики: ценовые ориентиры S&P 500 не исключают масштабного ралли
Сияющие перспективы или темное будущее? Перед Новым годом самое время не только оглядываться назад, но и смотреть вперед.
Новости
  • 24.12.25, 10:00
Что принесет 2026 год? Предприниматели Ида-Вирумаа делятся надеждами и тревогами
Таллиннский предприниматель Мирослав Писаревский родом из украинского Северодонецка, ныне оккупированного и разрушенного российскими войсками. Он уже четыре года покоряет ресторанный рынок Эстонии.
Эпицентр
  • 23.12.25, 06:00
Украинское кафе предлагает самый дешевый обед в Таллинне. «Зарплаты и налоги съедают больше, чем закупка продуктов»
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025