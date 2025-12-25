Производитель дронов Threod Systems готовится представить новые решения. «Наш рост не случаен»

Эстонская оборонно-промышленная компания Threod Systems достигла фазы, когда разработка продукции, международные продажи и прибыльность растут параллельно.
- Коммерческий директор производителя дронов Threod Systems Ранно Паюри на конференции Tööstuse Äriplaan 2026.
- Foto: Andras Kralla
По словам коммерческого директора компании Ранно Паюри, прошлый год для Threod в первую очередь стал годом подготовки новых продуктов, которые выйдут на рынок в 2026 году, сообщает портал Tööstusuudised.
«В этом году мы провели значимые разработки в наших продуктах сразу в нескольких направлениях и подготовили новые решения, которые выйдут на рынок в 2026 году. Это, пожалуй, самое важное», – сказал Паюри в ноябре на конференции Tööstuse äriplaan 2026.
Threod Systems производит полностью электрические разведывательные дроны, электрооптические камерные системы, а также стартовые системы для дальнобойных ударных дронов. По словам Паюри, разработки велись одновременно по всем этим направлениям, а не за счет какого-то одного конкретного продукта.
