  • OMX Baltic0,13%305,3
  • OMX Riga0,23%930,44
  • OMX Tallinn0,06%2 015,41
  • OMX Vilnius0,32%1 323,38
  • S&P 5000,32%6 932,05
  • DOW 300,6%48 731,16
  • Nasdaq 0,22%23 613,31
  • FTSE 100−0,19%9 870,68
  • Nikkei 2250,13%50 407,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,02
  • 25.12.25, 12:56

Реальные доходы жителей еврозоны приблизились к докризисному уровню

Реальные зарплаты в странах еврозоны в значительной степени восстановились после резкого снижения, вызванного всплеском инфляции в 2022 году. В начале 2025 года они приблизились к показателям, зафиксированным до инфляционного шока конца 2021 года, поскольку рост номинальных доходов населения опережает динамику цен.
Медианный рост реальных зарплат по 25 европейским странам может составить 1,4% в 2025 году и 1,7% в 2026 году.
  • Медианный рост реальных зарплат по 25 европейским странам может составить 1,4% в 2025 году и 1,7% в 2026 году.
  • Foto: Shutterstock
Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили радионовости ERR со ссылкой на данные Европейский центральный банк.
Дополнительные оценки приводит компания Employment Conditions Abroad (ECA). В ее докладе отмечается, что в 2025 году реальные зарплаты выросли почти во всех странах Европы, охваченных исследованием, и, как ожидается, эта тенденция сохранится и в 2026 году.
По расчетам ECA, медианный рост реальных зарплат по 25 европейским странам составит 1,4% в 2025 году и 1,7% в 2026 году. Среди лидеров по темпам роста названы Венгрия, Польша, Чехия и Болгария. В отчете также подчеркивается, что экономики Восточной Европы, согласно прогнозам, вновь будут опережать западноевропейские страны, выигрывая за счет более высоких темпов экономического роста и повышения производительности труда.

Новости
  • 19.12.25, 10:07
Прогноз Банка Эстонии: оживление экономики наступит ценой крупного государственного долга
Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономика страны вырастет в этом году на 0,7%, а в следующем – на 3,6%. На фоне геополитических факторов ситуацию омрачает рекордный дефицит бюджета сектора государственного управления.
Эпицентр
  • 09.12.25, 08:57
Премии в госучреждениях: два награждают всех, остальные считают каждый цент
Государственные учреждения в этом году вместо рождественских премий выплачивают премию за результаты работы, и лишь два учреждения награждают бонусом всех своих работников.
Mнения
  • 05.12.25, 08:42
Средний класс без уверенности: Эстония теряет не деньги, а чувство опоры
В Эстонии неравенство доходов остается одним из самых высоких в Евросоюзе, но дело даже не в статистике. Средний класс вроде бы не исчезает, но утрачивает главное – уверенность в завтрашнем дне. Он уже не опора экономики, а слой тревожных: тех, кто еще держится, но не верит, что надолго, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

1
Эпицентр
  • 23.12.25, 06:00
Украинское кафе предлагает самый дешевый обед в Таллинне. «Зарплаты и налоги съедают больше, чем закупка продуктов»
2
Биржа
  • 23.12.25, 10:59
Tallinna Kaubamaja проиграл судебную тяжбу, длившуюся 11 лет
3
Новости
  • 22.12.25, 18:10
Кафе закрыто, но спор продолжается: погрязший в долгах ресторатор требует от города 100 000 евро
Стен-Эрик Янтсон: «Вы полили меня грязью»
4
Новости
  • 22.12.25, 19:13
Пярнусцы продали свой стартап компании Netflix. «Теперь наш продукт дойдет до сотен миллионов людей»
5
Интервью
  • 19.12.25, 06:00
Нарвитянка держит отель у фьорда в Норвегии – для немецких рыбаков и уставших мужчин из Эстонии
6
Новости
  • 22.12.25, 15:06
«Это стало шоком». Подозреваемый во взрыве в Ülemiste работал в клининговой компании

Биржа
  • 25.12.25, 16:24
Что покупают аналитики: ценовые ориентиры S&P 500 не исключают масштабного ралли
Новости
  • 25.12.25, 14:57
Производитель дронов Threod Systems готовится представить новые решения. «Наш рост не случаен»
Новости
  • 25.12.25, 13:57
Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо
Новости
  • 25.12.25, 12:56
Реальные доходы жителей еврозоны приблизились к докризисному уровню
Новости
  • 24.12.25, 15:17
Рост экономики США в третьем квартале превзошел ожидания
Биржа
  • 24.12.25, 14:34
Влияние на инвесторов: из‑за публикации Rahakratt компания оказалась в поле зрения Финансовой инспекции
Новости
  • 24.12.25, 13:34
Глава Utilitas: узкое место в энергетической системе Эстонии – дефицит производственных мощностей и компетенций
Новости
  • 24.12.25, 12:51
Меэлис Кубитс: к сожалению, порой мы выглядим как хвастливое прифронтовое государство

Многим объективно тяжело, но куда более значительная часть людей просто не желает вознаграждать нынешнюю коалицию своими инвестиционными или потребительскими решениями, и потому решения откладываются, считает Меэлис Кубитс.
Новости
  • 24.12.25, 12:51
Меэлис Кубитс: к сожалению, порой мы выглядим как хвастливое прифронтовое государство
Таллиннский предприниматель Мирослав Писаревский родом из украинского Северодонецка, ныне оккупированного и разрушенного российскими войсками. Он уже четыре года покоряет ресторанный рынок Эстонии.
Эпицентр
  • 23.12.25, 06:00
Украинское кафе предлагает самый дешевый обед в Таллинне. «Зарплаты и налоги съедают больше, чем закупка продуктов»
Многолетний спор о нарушении антимонопольных правил, длившийся более десяти лет, завершен, и возможность обжалования отсутствует.
Биржа
  • 23.12.25, 10:59
Tallinna Kaubamaja проиграл судебную тяжбу, длившуюся 11 лет
Rahakratt разместил в своих соцсетях информацию о закрытом предложении по привлечению средств от компании Täisteenusliisingu AS, что вызывает вопросы в связи с недавно опубликованным руководством по добросовестной практике для инфлюенсеров.
Биржа
  • 24.12.25, 14:34
Влияние на инвесторов: из‑за публикации Rahakratt компания оказалась в поле зрения Финансовой инспекции
Музыкант Андрес Кёппер, известный как Noëp, вместе со знакомыми участвует в алкогольном бизнесе в таллиннском квартале Крулли, где производят джин с лесным вкусом. Фото иллюстративное.
Новости
  • 24.12.25, 10:57
Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии
Экономия в десятки рабочих часов и тысячи евро в год
Сияющие перспективы или темное будущее? Перед Новым годом самое время не только оглядываться назад, но и смотреть вперед.
Новости
  • 24.12.25, 10:00
Что принесет 2026 год? Предприниматели Ида-Вирумаа делятся надеждами и тревогами
Сотрудники Продовольственного департамента вновь посетили расположенное в Вильяндимаа предприятие Oskar LT.
Новости
  • 23.12.25, 15:54
«С нами поступили излишне жестко». Oskar получила возможность спасти производство
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

