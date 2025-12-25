Реальные доходы жителей еврозоны приблизились к докризисному уровню

Реальные зарплаты в странах еврозоны в значительной степени восстановились после резкого снижения, вызванного всплеском инфляции в 2022 году. В начале 2025 года они приблизились к показателям, зафиксированным до инфляционного шока конца 2021 года, поскольку рост номинальных доходов населения опережает динамику цен.
- Медианный рост реальных зарплат по 25 европейским странам может составить 1,4% в 2025 году и 1,7% в 2026 году.
- Foto: Shutterstock
Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили радионовости ERR
со ссылкой на данные Европейский центральный банк.
Дополнительные оценки приводит компания Employment Conditions Abroad (ECA). В ее докладе отмечается, что в 2025 году реальные зарплаты выросли почти во всех странах Европы, охваченных исследованием, и, как ожидается, эта тенденция сохранится и в 2026 году.
По расчетам ECA, медианный рост реальных зарплат по 25 европейским странам составит 1,4% в 2025 году и 1,7% в 2026 году. Среди лидеров по темпам роста названы Венгрия, Польша, Чехия и Болгария. В отчете также подчеркивается, что экономики Восточной Европы, согласно прогнозам, вновь будут опережать западноевропейские страны, выигрывая за счет более высоких темпов экономического роста и повышения производительности труда.
