  • Поделиться:

    Bolt грозит штраф в Норвегии из-за неприемлемых офисных условий

    Норвежская инспекция труда оценила помещения Bolt как аварийные и неподходящие для работы.Фото: Bergens Tidende

    Норвежская инспекция труда угрожает оштрафовать эстонскую компанию Bolt, если та не улучшит условия труда в своих офисах, пишет Bergens Tidende.

    Инспекция труда посетила офисы Bolt в Бергене и пришла к выводу, что они не соответствуют условиям. Помещения оцениваются как аварийные и неподходящие для работы.

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Девелопер: рынок недвижимости стабилизируется, но нас ждет дефицит новостроек
    Bolt грозит штраф в Норвегии из-за неприемлемых офисных условий
    Цены на нефть упали до четырёхнедельного минимума
    Влияние санкций
    Шестой пакет санкций: есть ли причины для паники?
    В начале июня Европейский Союз принял шестой пакет санкций в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину. Несмотря на то, что многие положения были типичными для новых пакетов санкций, ключевой новостью стало эмбарго на поставки нефти из России в Европейский Союз. Это решение было неоднозначно воспринято европейским обществом, особенно в лице предпринимателей и экономистов, пишет Елизавета Лазонен, помощник юриста юридической фирмы Sorainen.
    В начале июня Европейский Союз принял шестой пакет санкций в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину. Несмотря на то, что многие положения были типичными для новых пакетов санкций, ключевой новостью стало эмбарго на поставки нефти из России в Европейский Союз. Это решение было неоднозначно воспринято европейским обществом, особенно в лице предпринимателей и экономистов, пишет Елизавета Лазонен, помощник юриста юридической фирмы Sorainen.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Американский производитель косметики Revlon объявил о банкротстве
    Американский производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве в США, передает
    Американский производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве в США, передает
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Иностранцы работают только на заводах? Шесть мифов о временной работе
    Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.
    Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.
    Все мнения
    Эпицентр
    Горькая правда: самые умные зафиксировали цену на электроэнергию еще зимой Что же делать остальным?
    Когда прошлой зимой биржевые цены на электричество били все мыслимые рекорды, продавцы электроэнергии советовали потребителям не торопиться фиксировать цену в договоре: дескать, переходить на пакет с фиксированной ценой будет намного выгодней летом, когда электроэнергия подешевеет.
    Когда прошлой зимой биржевые цены на электричество били все мыслимые рекорды, продавцы электроэнергии советовали потребителям не торопиться фиксировать цену в договоре: дескать, переходить на пакет с фиксированной ценой будет намного выгодней летом, когда электроэнергия подешевеет.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: эпоха обанкротилась!
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение