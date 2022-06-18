Bolt грозит штраф в Норвегии из-за неприемлемых офисных условий

Шестой пакет санкций: есть ли причины для паники?

В начале июня Европейский Союз принял шестой пакет санкций в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину. Несмотря на то, что многие положения были типичными для новых пакетов санкций, ключевой новостью стало эмбарго на поставки нефти из России в Европейский Союз. Это решение было неоднозначно воспринято европейским обществом, особенно в лице предпринимателей и экономистов, пишет Елизавета Лазонен, помощник юриста юридической фирмы Sorainen.

В начале июня Европейский Союз принял шестой пакет санкций в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину. Несмотря на то, что многие положения были типичными для новых пакетов санкций, ключевой новостью стало эмбарго на поставки нефти из России в Европейский Союз. Это решение было неоднозначно воспринято европейским обществом, особенно в лице предпринимателей и экономистов, пишет Елизавета Лазонен, помощник юриста юридической фирмы Sorainen.