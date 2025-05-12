Новый, 17-й пакет санкций Европейского Союза против России за агрессию против Украины может быть принят на уровне послов стран ЕС уже в среду, 14 мая, передает DW
со ссылкой на дипломатические источники.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
- Foto: Scanpix
Дипломаты отмечают, что этот пакет не вызвал особых разногласий среди делегаций государств Евросоюза, а дискуссия на уровне послов прошла быстро. В то же время несколько делегаций взяли дополнительное время на изучение свежих поправок, внесенных Еврокомиссией. Следующее обсуждение 17-го пакета назначено на 14 мая, и дипломаты не исключают его одобрения. В этом случае официальное принятие санкций может состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам во вторник, 20 мая.
Кая Каллас: планируем принять новый пакет санкций против РФ 20 мая
Из этого исходит и верховная представительница по иностранным делам ЕС Кая Каллас, еще 8 мая выразившая надежду на скорое принятие 17-го пакета. «Мы планируем принять его на Совете по иностранным делам, который состоится 20 мая. В нем много чего есть, но он еще не полностью согласован, – сказала она. – Чтобы Россия захотела мира, мы должны оказывать большее давление, и санкции – это один из инструментов».
Известно, что одним из важных элементов нового пакета санкций будет внесение в черный список дополнительных судов российского «теневого флота». По некоторым данным, их число может достигнуть 200. Также будет расширен санкционный список физических и юридических лиц.
Помимо этого, в Евросоюзе действует режим санкций против РФ за гибридную деятельность, режим санкций за нарушения прав человека, под который подпадают лица из РФ, и режим санкций за применение химического оружия, который также могут применить к лицам из РФ, подозреваемым в его использовании.
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