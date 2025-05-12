Назад 12.05.25, 16:25 Финляндия: повреждения кабелей в Балтийском море вызовут многомиллионные расходы Повреждения кабелей в Балтийском море стали причиной значительных допрасходов для Пограничной охраны и полиции. К такому выводу пришло Министерство финансов Финляндии, передает Yle.

Балтийское море. Фото иллюстративное.

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В своем втором в этом году дополнительном предложении по бюджету министерство отметило, что финским пограничникам будет выделено почти 4,4 млн евро на защиту критически важной подводной инфраструктуры в регионе Балтийского моря.

Кроме того, дополнительные расходы потребуются на полицейские расследования произошедшего. Так, полиция получит 700 000 евро для следственных мероприятий по расследованию повреждения кабеля Estlink 2.

Правительство Финляндии проведет переговоры по дополнительному бюджету 27 мая.

Судно Eagle S подозревается в том, что его якорь стал причиной повреждения кабеля в Финском заливе на Рождество. Полиция расследовала факты повреждений кабелей как тяжкий вандализм и тяжкое нарушение в сфере телекоммуникаций.