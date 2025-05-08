Назад 13.05.25, 06:00 Изгнание с банкетом: как бизнесменов сослали на Кихну за поддержку Союза ветеранов Бизнесмены из Таллинна и Тарту поддерживают деньгами правую партию – и отправляются за это в ссылку на острова Кихну и Рухну. С собой они везут шампанское и деликатесы, чтобы скрасить изгнание, но из-за весеннего ледохода застревают в Пярну. Некоторые из них до ссылки так и не доедут. Эта не абсурдная политическая фантазия, а реалии марта 1934 года в Эстонской Республике.

Foto: Коллаж

Вечером 12 марта 1934 года среди публики, заседавшей в помещениях нынешнего Русского культурного центра, в ту пору – в зале кабаре Must Kass при кинотеатре Grand Marina – царило мрачное настроение. На столах высились опустевшие бутылки, но даже хмель не веселил собравшихся – в большинстве военных. Спускавшиеся в подвальчик приветствовали уже присутствующих римским салютом, но совсем не таким бравым, как всего за пару дней до того. Заведение, принадлежавшее русскоязычному предпринимателю Василию Войнову и управлявшееся его тестем Борисом Якобсоном, было традиционным местом сбора активистов Эстонского союза участников Освободительной войны – в просторечии просто «вапсов».

«В большом зале Must Kass за столами сидели около десятка вапсов, среди которых председательствовал санитарный майор Кеэриг из госпиталя Сил обороны... полковник К. (в темных очках) из Министерства обороны безуспешно пытался приободрить товарищей... Никто из присутствующих не знал в подробностях, что произошло с их соратниками, однако до них уже дошла информация, что об “оберфюрере” Артуре Сирке появились компрометирующие данные и он уже находится за решеткой», – писала на следующий день Hommikleht.

Артур Сирк – лидер Союза участников Освободительной войны. Вырумааские вапсы на марше. Вапсы празднуют День борцов за свободу на стадионе Тамме в Тарту, 1933 год.

Foto: muis.ee

Заговор демократов против демократии

Движение вапсов зародилось сразу после заключения мирного договора в Тарту в 1921 году, бывшие участники Освободительной войны объединились в «Союз демобилизованных военнослужащих». Пережив несколько трансформаций, к концу 1920-х он стал внушительной силой в эстонской политике. В том числе союз пытался отстаивать экономические интересы своих членов: многие бывшие фронтовики в мирной жизни не находили себе места, и правопопулистская риторика вапсов привлекала их. Своими врагами союз объявлял коммунистов, социалистов и интернационалистов. Парламентскую республику организация критиковала как «коррумпированную» и «бесполезную», выступая за сильную власть одного лидера. Партии союз презирал, сравнивая их со вшами и бактериями на теле нации, а саму нацию ставил выше государства. При этом, как ни странно, союз не придерживался строгого этнического национализма – скорее это был национализм гражданский, апеллирующий к боевому братству времен войны, когда против немцев и большевиков за Эстонию сражались представители разных народностей. Например, уже упомянутый Василий Войнов стремился привлечь на сторону вапсов русское меньшинство и даже баллотировался от союза на выборах в Печерском уезде. Лидером союза фактически был Артур Сирк, служивший в годы войны младшим лейтенантом на одном из эстонских бронепоездов, а после войны ставший юристом и политиком. Лицом же был более высокопоставленный военный – генерал-майор, до 1925 года – заместитель министра обороны Эстонии Андрес Ларка. К 1932 году число участников движения достигло 15 000 человек, многие из которых уже не были ветеранами – Сирк и Ларка привлекали в союз в том числе молодежь. В конце 1933 года вапсы инициировали и выиграли референдум об изменении конституции, радикально увеличивающие полномочия главы государства – государственного старейшины. Он получал право распускать Рийгикогу, налагать вето на законы, принятые парламентом, и даже прямо вводить новые собственными декретами. Избирать старейшину, фактически аналог президента, теперь предстояло на всеобщих выборах, первые из которых были назначены на 1934 год. Горячие новости Одна из самых богатых женщин Эстонии строит бизнес-район на окраине Раквере Один из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа потерял 76% прибыли Известный бизнес окончательно встал: счета арестованы, зарплаты не выплачены, расчеты ведутся наличными KM Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?

День борцов за свободу: построение на Тартуском железнодорожном вокзале, женщины-члены EVL в форме на стадионе Тамме в Тарту. Весна 1933 года.Выруские борцы за свободу на Выруской рыночной площади осенью 1933 года.

Foto: muis.ee

Предыдущие муниципальные выборы стали триумфом вапсов, а на грядущих президентских они должны были окончательно взять власть. Их кандидат – генерал Ларка, выдвигаясь, собрал в два с лишним раза больше подписей избирателей, чем все его конкуренты вместе взятые. Но вапсы недооценили человека, уже занимавшего в ту пору пост старейшины, – Константина Пятса. Он, избранный ранее парламентом, тем не менее, получил по итогам референдума вапсов обширные полномочия.

Призвав в союзники авторитетного генерала Йохана Лайдонера, 12 марта 1934 года Константин Пятс ввел в Эстонии режим чрезвычайного положения.

Foto: muis.ee Призвав в союзники авторитетного генерала Йохана Лайдонера, 12 марта 1934 года Пятс ввел в Эстонии режим чрезвычайного положения, вскоре организация вапсов была запрещена, сотни активистов арестованы, а ближайшие выборы отменены. Фактически – ради того, чтобы не допустить вапсов к власти на выборах, Пятс и Лайдонер сами совершили переворот. В мае того же года Рийгикогу был упразднен. Начиналась «Эпоха молчания». «За общественно вредную деятельность» В первый же день чрезвычайного положения лидер вапсов Артур Сирк был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в антигосударственном заговоре. Еще сутки спустя министр внутренних дел Карл Эйнбунд (спустя год он эстонизирует свое имя и станет Каарелом Ээнпалу) издал приказ о высылке из Таллинна спонсоров союза.

«Известные в Таллинне крупные предприниматели предоставляли различные суммы денег на содержание предприятий Союза участников Освободительной войны и поддержку так называемого “народного движения” в зоне чрезвычайного положения. Поскольку деятельность этого союза была направлена против интересов Эстонской Республики и подрывала установленный демократический государственный и общественный порядок, указанные граждане сознательно и умышленно финансировали антигосударственную деятельность», – говорилось в документе.

В первой версии списка было шесть имен. Василий Войнов – хозяин кинотеатра Grand Marina и кабаре, где собирались вапсы, их активный сторонник и спонсор. Карл Уудель – эстонец-оптант, вернувшийся в Таллинн из Советской России и открывший в столице популярный магазин колониальных товаров. Кроме того, от советского торпредства Уудель получил разрешение на переправку в СССР продовольственных посылок и сделал на этом успешный бизнес. Его обвиняли в том, что он возил активистов вапсов на своем автомобиле, участвовал в их поездках по стране, поддерживал союз и разместил в окне магазина портрет генерала Ларка.

Уехать из столицы должен был Карл Луберг, директор керамического завода, и хозяин посудного магазина на бульваре Эстония Артур Оксенберг. Самым громким именем в списке был, пожалуй, Яан Урла – один из состоятельных «новых эстонцев», глава товарищества, выстроившего на Пярнуском шоссе семиэтажный «дом Урла». Этот предприниматель, начинавший как агент по продаже швейных машин Singer, еще до переворота Пятса был осужден за участие в контрабандных аферах, но получил условное наказание. Теперь же – за поддержку вапсов – его заменили реальной ссылкой.

15 апреля 1934 года на остров Кихну прибыли депортированные из Таллинна бизнесмены: Карл Луберг, Карл Янес, Генрих Тофер, Артур Оксенберг и Карл Уудель.

Foto: vapsid.weeby.com

Самым молодым из группы ссыльных предпринимателей был Генрих Тофер – юрист и управляющий одним из семейных магазинов тканей на улице Суур-Карья. Тоферы-Торивери были влиятельным кланом текстильщиков, делавших бизнес в Эстонии и Латвии, а до 1917 года также в России и Украине. По слухам, которые подогревали подконтрольные правительству газеты, в 31 год Тофер получал в магазине 1000 крон в месяц. При том, что аналогичный оклад главы государства вапсы критиковали как чрезмерный.

Читать еще 28.10.22, 17:24 Магнат в церковной мантии: как Георг Тофер построил текстильную империю и не пережил ее развала Этой шестерке было дано четыре дня для того, чтобы покинуть столицу и выехать в традиционное с 1921 года место ссылки – остров Кихну в Рижском заливе. Все, кроме Тофера, получили приказы на выселение у себя дома. Молодой текстильщик успел скрыться, но вскоре все же был обнаружен полицией. Шесть персонально упомянутых Эйнбундом предпринимателей были не единственными репрессированными спонсорами вапсов. Среди других известных в деловом мире имен стоит упомянуть арестованного, но вскоре вышедшего на свободу Кристиана Роттермана-младшего, предоставившего для встреч союза семейный дом на бульваре Мери.

На острове Кихну.

Foto: muis.ee

Кроме того, на Кихну «за общественно вредную деятельность» решено было выслать и крупного тартуского предпринимателя Карла Янеса. Он, как и Тофер, не был участником Освободительной войны сам, но все равно поддерживал и спонсировал вапсов. Когда Сирк и другие лидеры союза приезжали выступать в Тарту, они ночевали в доме Янесов. Ему тоже дали четыре дня на самостоятельный отъезд.

Шумные застолья по пути в ссылку

Власти так спешили скорее избавиться от опальных бизнесменов, что не учли капризы эстонской погоды. В марте 1934 года лед в Рижском заливе еще не растаял, но уже не выдерживал саней и автомобилей. В итоге ссыльные застряли в Пярну, ожидая начала навигации и проводя время в ресторане театра Endla.

Журналист Пекка Эрельт писал, что душой компании ссыльных стал Карл Янес, своими кутежами взбудораживший кабаки курортного города. «Самым эффектным из его поступков был случай, когда он, изрядно навеселе и перед многочисленной публикой, в одном из заведений вытащил из одного кармана горсть увесистых царских золотых рублей со словами: «С этим мы доедем с Кихну в Курземе!» Затем из второго кармана он достал пачку британских фунтов: «А с этим – из Курземе в Лондон!» И, наконец, из третьего кармана извлек пачку обыкновенных эстонских крон, громогласно объявив: «А с этими мы вернемся в Эстонию!» – цитирует Эрельт бизнесмена.

Пребывание опальных предпринимателей в Пярну привело к дефициту элитного алкоголя – за почти месяц, проведенный в городке, они скупили и выпили, а то и просто растратили («Пусть мы уже не в состоянии пить, но хотим все равно насладиться благородной музыкой хлопков открывающихся бутылок!») все лучшие вина.

Ссыльные предприниматели коротали время в ресторане театра Endla — и за месяц они скупили и выпили все лучшие вина.

Foto: muis.ee

К середине апреля ссыльные наконец отправились в путь. Урла следовал на Рухну, остальные на Кихну. С собой группа дельцов везла ящики деликатесов – чтобы меньше страдать от скудности островной жизни.

Прошу выслать на Ривьеру

Злоключения бизнесменов закончились к концу следующего 1935 года. Комфортнее прочих ссылку перенес Василий Войнов. Уже в момент получения приказа о высылке из Таллинна он попросил власти позволить ему вместо этого поселиться в его доме на французской Ривьере. Кроме того, можно найти упоминание и о том, что ссылку он переживал на съемной квартире в Риге. Уже в 1936 году подконтрольные Пятсу газеты с гордостью писали, что Войнов, на личной яхте представляя Эстонию, выиграл регату в Алжире.

Еще пятеро предпринимателей в 1935 году получили право выехать с Кихну по семейным, деловым и медицинским обстоятельствам. В итоге в ссылку им разрешено было уже не возвращаться. Единственным, чья высылка продлилась дольше, был Яан Урла – он отбыл 1,5 года на острове Рухну, но не столько в рамках политического дела, сколько по приговору о совершенном ранее таможенном мошенничестве.