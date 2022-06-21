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21 июня 2022 в 13:37 Поделиться:









В Европу поступает все больше российской нефти

Рост импорта нефтепродуктов произошел в основном за счет российской Litasco SA (торговое подразделение «Лукойла») и Турции. У «Лукойла» три НПЗ в Европе — в Италии, Румынии и Болгарии — и они продолжают наращивать импорт российской нефти. Фото: VITALY NEVAR

На прошлой неделе европейские нефтеперерабатывающие заводы значительно увеличили объемы импорта российской нефти, пишет Postimees.

Наблюдения с нефтяных танкеров Bloomberg показывают, что на прошлой неделе европейские нефтеперерабатывающие заводы получали 1,84 млн баррелей российской сырой нефти в день, что более чем на четверть больше, чем в первые две недели июня. Потоки нефти из России в Европу, включая Турцию, в настоящее время являются самыми высокими за последние два месяца войны.

Рост произошел в основном за счет российской Litasco SA (торговое подразделение «Лукойла») и Турции. У «Лукойла» три НПЗ в Европе — в Италии, Румынии и Болгарии — и они продолжают наращивать импорт российской нефти.

На прошлой неделе российское правительство объявило о значительном увеличении добычи нефти как и июле, так и июле. Предполагается, что скоро добыча вернется к довоенному уровню.

Россия продолжает поставлять большие объемы сырой нефти в Китай и Индию, а поступления от экспортных пошлин РФ на прошлой неделе выросли на 6%.

Напомним, ЕС одобрил шестой пакет санкций против России, который предусматривает отказ от российской нефти, поставляемой морским путем, к концу года.