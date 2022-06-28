Новости

28 июня 2022 в 7:16 Поделиться:









На коалиционных переговорах принято решение о повышении не облагаемого налогом минимума до 654 евро

Продолжаются переговоры о переходе на эстоноязычное образование – Isamaa хочет, что первые, четвертые и седьмые классы перешли на эстонский язык с 2024 года. Не достигнуто соглашение и об увеличении семейных пособий. Фото: Andras Kralla

По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), темы образования на эстонском языке, семейных пособий и мер поддержки жителей страны остаются на столе коалиционных переговоров, однако достигнута принципиальная договоренность о повышении не облагаемого подоходным налогом минимума доходов до минимальной заработной платы, то есть до 654 евро.

«Необлагаемый минимум повышается до 654 евро (с 500 евро– ред.), что является минимальной заработной платой. В размере минимальной заработной платы доход не облагается налогом, и у людей остается больше денег», – подчеркнула Каллас, передает rus.err.ee.

По словам Каи Каллас, разногласия между «Отечеством» (Isamaa) и социал-демократами не очень принципиальны: «Социал-демократы приняли очень важные решения в эти выходные, они пошли навстречу тому, что хотела партия Isamaa и что соответствовало нашим пожеланиям по вопросу о переходе на обучение на эстонском языке и установлении для этого конкретной даты».

Продолжаются переговоры о переходе на эстоноязычное образование – Isamaa хочет, что первые, четвертые и седьмые классы перешли на эстонский язык с 2024 года. Не достигнуто соглашение об увеличении семейных пособий.