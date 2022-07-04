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    Сеэдер – о коалиционных переговорах: договоренности нет по ряду вопросов

    «По очень важным, я бы сказал, основным вопросам, мы не достигли окончательной договоренности. И до тех пор, пока ее не будет, новая коалиция на свет не появится», – заявил лидер партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.Фото: Liis Treimann

    В понедельник начинается четвертая неделя коалиционных переговоров между реформистами, социал-демократами и отечественниками – лидер последних Хелир-Валдор Сеэдер признал, что по многим важным вопросам пока не удалось договориться.

    «Мы договорились, скажем так, по определенным деталям и, может быть, второстепенным вопросам, которые можно было бы оставить в стороне. Но тему повышения не облагаемого подоходным налогом минимума (до 654 евро в месяц – прим. rus.err.ee) я также считаю очень важной и здесь у нас достигнуто соглашение», – приводит в понедельник слова Сеэдера rus.err.ee.
    Политик добавил, что по ряду других важных вопросов стороны пока не договорились: «Это не только семейные пособия, но и реформа рынка электроэнергии, проведение которой "неизбежно, поскольку с такими тарифами, предстоящей зимой и нынешним уровнем инфляции, обойти эту проблему не сможет ни одно правительство"».
    Сеэдер также выделил вопрос образования на эстонском языке: «Сейчас, может быть, историческая возможность для решающего прорыва в этом вопросе. Но здесь у нас, к сожалению, договоренности нет».
    «Также стоит заметить, что и открытыми остаются и некоторые вопросы безопасности. Например, право голоса на местных выборах у граждан России, чего нет в очень многих странах Европы, в том числе и в Латвии, где аналогичная с нашей ситуация, там тоже очень много российских граждан. Это очень серьезный вопрос внутренней безопасности. Так что, по очень важным, я бы сказал, основным вопросам, мы не достигли окончательной договоренности. И до тех пор, пока ее не будет, новая коалиция на свет не появится», – заключил глава партии Isamaa.

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