Artikkel
  • Поделиться:

    Эстонские гостиницы: расходы выросли в несколько раз, но мы не можем поднять цены на 100%

    По данным Департамента статистики Эстонии, число посетителей предприятий гостиничного сектора значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Посещаемость эстонских гостиниц по сравнению с прошлым годом значительно выросла, однако и это не помогает справиться с постоянно растущими ценами на энергоносители, пишет Rus.Postimees.

    Генеральный директор Roosta Puhkeküla Ингрид Зиберк утверждает, что благодаря возрождению туризма оборот значительно увеличился, но из-за постоянно растущей инфляции и роста цен на энергоносители затраты также являются самыми высокими за всю историю. Она добавляет, что повышение цен сильно бьет по компаниям — те, кто выжил в эру короны, могут не справиться с ценами на энергоносители.
    Глава раквереского Aqva Spa Роман Кусма признает, что количество туристов выросло, однако все еще не достигает докризисного периода – в то же время расходы увеличились в несколько раз: «Расходы на отопление и электроэнергию выросли в несколько раз. Затраты на заработную плату также значительно выросли».
    Растущая инфляция и рост цен на энергоносители вынудили компанию поднять цены на свои услуги, однако, по словам Кусма, рост продажных цен несопоставим с ростом расходов: «Мы не можем просто поднять цену на номер в гостинице на 100 процентов, мы должны следить за происходящим на рыне рынке и за покупательной способностью людей».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
ТОП розничных торговых сетей Эстонии: оборот Coop Eesti превысил 750 млн евро
Эксперт: во втором полугодии инфляция может и не замедлиться
Планы нового правительства идут вразрез с ожиданиями главы Kaamos Group
Влияние санкций
Operail ищет замену российским грузам в Китае и Центральной Азии
Государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет
Государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: как так, фанаты криптовалют больше не могут себе позволить часы Rolex?!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Коалиционные переговоры: вот-вот или никогда?
Если политики на третьей неделе переговоров о формировании правящего союза продолжают говорить, что «наметилось сближение позиций» и «создание коалиции возможно», это означает, что никаких видимых успехов в действительности нет, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Если политики на третьей неделе переговоров о формировании правящего союза продолжают говорить, что «наметилось сближение позиций» и «создание коалиции возможно», это означает, что никаких видимых успехов в действительности нет, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Руководство Aquaphor: в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов»
Пока все замерли в ожидании кризиса, компания по производству систем очистки воды Aquaphor открыла новые производственные площади в Нарве. Расширение производства осуществляется главным образом за счет автоматизации. По словам руководства Aquaphor, «в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов» (коллаборативных роботов – ред.)».
Пока все замерли в ожидании кризиса, компания по производству систем очистки воды Aquaphor открыла новые производственные площади в Нарве. Расширение производства осуществляется главным образом за счет автоматизации. По словам руководства Aquaphor, «в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов» (коллаборативных роботов – ред.)».
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как так, фанаты криптовалют больше не могут себе позволить часы Rolex?!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение