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10 июля 2022 в 11:00 Поделиться:









Эстонские гостиницы: расходы выросли в несколько раз, но мы не можем поднять цены на 100%

По данным Департамента статистики Эстонии, число посетителей предприятий гостиничного сектора значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Посещаемость эстонских гостиниц по сравнению с прошлым годом значительно выросла, однако и это не помогает справиться с постоянно растущими ценами на энергоносители, пишет Rus.Postimees.

Генеральный директор Roosta Puhkeküla Ингрид Зиберк утверждает, что благодаря возрождению туризма оборот значительно увеличился, но из-за постоянно растущей инфляции и роста цен на энергоносители затраты также являются самыми высокими за всю историю. Она добавляет, что повышение цен сильно бьет по компаниям — те, кто выжил в эру короны, могут не справиться с ценами на энергоносители.

Глава раквереского Aqva Spa Роман Кусма признает, что количество туристов выросло, однако все еще не достигает докризисного периода – в то же время расходы увеличились в несколько раз: «Расходы на отопление и электроэнергию выросли в несколько раз. Затраты на заработную плату также значительно выросли».

Растущая инфляция и рост цен на энергоносители вынудили компанию поднять цены на свои услуги, однако, по словам Кусма, рост продажных цен несопоставим с ростом расходов: «Мы не можем просто поднять цену на номер в гостинице на 100 процентов, мы должны следить за происходящим на рыне рынке и за покупательной способностью людей».