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12 июля 2022 в 9:22 Поделиться:









Cервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке MyBee начал работу в Эстонии

Фото: Liis Treimann

Сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке MyBee от международной компании Modus Group запустился в Эстонии во вторник. Он дополнит каршеринговый сервис CityBee, уже работающий в Таллинне и Тарту.

Как пояснили в Modus Group, новый сервис позволяет взять машину в аренду на срок от шести месяцев до трёх лет. При этом от клиента не потребуется заполнять заявки или ждать в очереди на транспортное средство. Оформить аренду можно через приложение и сразу забрать автомобиль с парковки на улице Марья, 4 в Таллинне. В других регионах Эстонии услуга пока не доступна.

На сегодня для аренды доступны автомобили BMW X1, Suzuki Vitara Hybrid, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan, Jeep Compass Hybrid и Renault Captur. В компании утверждают, что будут при необходимости расширять автопарк и модельный ряд в соответствии с потребительским спросом.

В качестве примера ценовой политики сервиса компания приводит стоимость аренды Volkswagen T-Roc R-Line. От клиента, берущего автомобиль в аренду на год, потребуется внести предоплату в размере 2500 евро, ежемесячный платеж составит 456,84 €. В пакет уже входят обязательное и дополнительное страхование, зимние шины, их хранение и замена.

Алексис Аниярв, руководитель MyBee в Эстонии, отмечает, что предприятие побудил расшириться в Эстонию успех MyBee в Литве: «Год назад мы запустили сервис MyBee в Литве, где незамедлительный спрос превзошел все ожидания. Экономическая среда здесь очень похожа на литовскую, и люди также открыты для инноваций. Вот почему мы решили выйти на рынок Эстонии в качестве следующего шага».

Отметим, что в Эстонии уже работает каршеринговый сервис CityBee. Использование новой услуги MyBee потребует обязательной регистрации в нем. Управляющая сервисами компания Modus Group настоящее время работает на 11 европейских рынках. Кроме услуг обеспечения мобильности и автомобильного бизнеса она управляет инвестициями через дочерний фонд Modus Asset Management, а также развивает источники возобновляемой энергии под брендом Green Genius.