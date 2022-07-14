Украина, Россия и Турция заключили соглашение, которое позволит вывезти из украинских портов накопившееся в них зерно
По соглашению, зерно будет вывозиться на украинских судах под эскортом украинских военно-морских сил. Фото: MURAT CETINMUHURDAR/PPO, Scanpix
Делегации Украины, России, Турции и ООН на переговорах в Стамбуле 13 июля согласовали основные пункты сделки по экспорту украинского зерна через Черное море.
Об этом сообщает Wall Street Journal
со ссылкой на источники в ООН и Турции.
С российской стороны документ должен подписать Владимир Путин в ходе встречи с Реджепом Эрдоганом в Тегеране 19 июля.
По соглашению, зерно будет вывозиться на украинских судах под эскортом украинских военно-морских сил. Зерно планируют вывозить из трех украинских портов. Суда будут идти по определенным коридорам, для которых Украина частично разминирует акваторию Черного моря. В районах этих коридоров будет действовать режим прекращения огня.
Россия обяжется соблюдать перемирие и не атаковать конвои в определенном соглашением коридоре.
Турция будет проверять украинские суда, чтобы исключить транспортировки в Украину западного оружия.
Соглашение заключается под эгидой ООН.
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