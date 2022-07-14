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14 июля 2022 в 9:37 Поделиться:









Украина, Россия и Турция заключили соглашение, которое позволит вывезти из украинских портов накопившееся в них зерно

По соглашению, зерно будет вывозиться на украинских судах под эскортом украинских военно-морских сил. Фото: MURAT CETINMUHURDAR/PPO, Scanpix

Делегации Украины, России, Турции и ООН на переговорах в Стамбуле 13 июля согласовали основные пункты сделки по экспорту украинского зерна через Черное море.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в ООН и Турции.

С российской стороны документ должен подписать Владимир Путин в ходе встречи с Реджепом Эрдоганом в Тегеране 19 июля.

По соглашению, зерно будет вывозиться на украинских судах под эскортом украинских военно-морских сил. Зерно планируют вывозить из трех украинских портов. Суда будут идти по определенным коридорам, для которых Украина частично разминирует акваторию Черного моря. В районах этих коридоров будет действовать режим прекращения огня.

Россия обяжется соблюдать перемирие и не атаковать конвои в определенном соглашением коридоре.

Турция будет проверять украинские суда, чтобы исключить транспортировки в Украину западного оружия.

Соглашение заключается под эгидой ООН.