Новости

18 июля 2022 в 12:48 Поделиться:









Российский суд оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей

Ранее компания Google, по подсчетам Роскомнадзор, была оштрафована на общую сумму 68 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации. Фото: Shutterstock

Компанию Google признали виновной в повторном нарушении ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, и назначили оборотный штраф в размере 21 миллиарда 770 миллионов 392 тысяч 317 рублей.

Такое решение, сообщает « Медуза » вынес мировой судья Таганского района Москвы, рассмотрев протокол об административном нарушении, составленный на Google.

Штраф в размере 10% от годовой выручки компании в РФ назначен Google за неудаление с видеохостинга YouTube материалов, содержащих «недостоверную информацию о ходе специальной военной операции в Украине, дискредитирующих Вооруженные Силы РФ, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкций по изготовлению взрывчатых веществ».

Также, заявил Роскомнадзор, не были удалены размещенные на ютьюбе призывы к участию в несанкционированных акциях, в том числе адресованные несовершеннолетним.

«Материалы, которые приведены в протоколе — малая часть запрещенного в РФ контента, неудаленного администрацией видеохостинга. На текущий момент неудаленными остается более 7 тысяч противоправных материалов», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее компания Google, по подсчетам Роскомнадзор, была оштрафована на общую сумму 68 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации. В декабре 2021 года на компанию был наложен оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение ограничения доступа к противоправной информации. Штраф был взыскан Федеральной службой судебных приставов, заявили в Роскомнадзоре.

В середине июня компания ООО «Гугл» — российское юридическое лицо Google — подала заявление о собственном банкротстве. Арест банковского счета юрлица в РФ «сделал невозможным функционирование российского офиса», заявили в компании.