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    В Британии планируют открыть воздушную «супермагистраль» для дронов

    По словам гендиректора авиатехнологической компании Altitude Angel Криса Фостера, потенциал воздушной супермагистрали огромен.Фото: Shutterstock

    В ближайшие два года в Британии может появиться крупнейшая в мире полностью автоматизированная «воздушная магистраль» для беспилотных летательных аппаратов, сообщает Русская служба Би-би-си.

    В рамках проекта Skyway («Небесный путь») стоимость в 273 млн фунтов (почти $330 млн), которые выделит государство, английские города должен связать новый воздушный коридор общей протяженностью 164 мили – или около 260 км.
    Параллельно планируется организовать доставку беспилотниками грузов на острова Силли (небольшой архипелаг на юго-западе Соединенного Королевства) и медикаментов – в отдаленные районы Шотландии.
    Если необходимые для реализации проекта 12 млн фунтов инвестиций удастся найти в ближайшее время, то по плану уже к середине 2024 года автоматизированные воздушные коридоры должны напрямую связать расположенные к западу от Лондона Рединг и Оксфорд с находящимся на северо-западе городом Милтон-Кинс, а также с удаленным еще дальше к северу от столицы городами Кембриджем, Регби и Ковентри.
    По словам гендиректора авиатехнологической компании Altitude Angel Криса Фостера, потенциал воздушной супермагистрали огромен.
    «Будь то логистические компании, занимающиеся доставкой товаров, полиция или система здравоохранения, которым нужно перевозить вакцины или образцы анализов крови, – доступ к такому воздушному пространству нужен всем, – говорит Фостер. – Мы уже осуществили несколько подобных проектов в Африке, где перевозить грузы по земле иногда просто невозможно ввиду отсутствия нормальных дорог – доставкой вакцин там занимались беспилотники».

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