Назад 02.07.25, 16:30 Руководитель фабрики: на новой дороге в Нарве забыли сделать автобусную остановку В Нарве идет строительство новой дороги, которая свяжет старую промзону около Кренгольма с заводом магнитов NPM Narva и другими предприятиями Нарвского промпарка. Дорога значительно упростит логистику в этом районе и позволит сделать автобусные маршруты более быстрыми и удобными. Однако руководитель одной из фабрик считает, что пока получается наоборот.

Директор фабрики Nevotex Юрий Сайя рассказывает: у проходной есть остановка по требованию, где работницы выходят из автобуса, а чтобы на него сесть, нужно идти на конечную остановку «Отделочная фабрика», где автобус сможет развернуться и вернуться в город.

Foto: Николай Андреев

Дорога Вана-Йоала свяжет улицу Йоала с площадкой Кулгу Нарвского промпарка IVIA. Между ними также находится пограничный кордон, и новая дорога даст возможность пограничникам с кордона напрямую выезжать к границе, не делая большой крюк, как сейчас. Вдоль дороги также пройдет пешеходная дорожка.

Как обещала ранее мэр Нарвы Катри Райк, новая дорога позволит «закольцевать» автобусный маршрут, связав одним рейсом старую и новую промзоны города.

Конечная остановка

Сейчас конечная остановка автобусов №4 и №5 – «Отделочная фабрика». Это подразделение Кренгольма давно закрылось, но название остановки осталось. Автобусы здесь разворачиваются и едут обратно в город.

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Вокруг остановки – несколько старых производственных корпусов, тоже оставшихся от Кренгольмской мануфактуры, в которых теперь работают другие компании. Большинство сотрудников – женщины, которые пользуются общественным транспортом. Больше всего работников приезжает на мебельную фабрику Nevotex (75 человек), пищевое производство Mann Grupp (около 40 человек) и расположенный рядом завод электрических изделий Dicro Eesti (около 60 работников).

Руководитель Nevotex Юрия Сайя говорит, что автобусное сообщение здесь очень неудобное. По его словам, городские власти отказываются корректировать автобусное расписание, чтобы работники могли приезжать и уезжать вовремя – при составлении расписания в приоритете школы и детские сады, и возможностей подстроиться еще и под смены на заводах не остается.

«Первая смена заканчивается в 15.30. У меня уже в 15.20-15.25 все убегают через проходную, потому что надо успеть на автобус. И до конечной остановки еще нужно добежать. И я реально теряю минут 10 рабочего времени каждый день. А умножьте 10 рабочих минут на 50-60 человек, которые работают в этой смене. Извините меня, это влетает в копеечку», – говорит Юрий Сайя.

По его словам, на фабрике пытались открыть вторую смену, но работникам трудно после нее добираться до дома. «Мы договорились, что когда у нас есть вечерняя смена, мы работников возим на такси, оплачиваем его. Но это два-три работника, а если мне придется 20 работников на вечернюю смену поставить, это опять-таки будет очень дорого».

Три месяца переписки

Руководитель мебельной фабрики отмечает, что строители ликвидируют часть старой дороги, а на новой дороге не запланировано ни одной автобусной остановки. Из-за этого автобусам придется использовать нынешнюю остановку «Отделочная фабрика», для чего делать крюк, тратить время, попусту сжигать топливо. Либо остановку здесь вообще ликвидируют, волнуется Сайя.

После строительства новой дороги (показана красным) автобусам придется заезжать на старую конечную остановку, делая крюк (показан желтым).

Foto: Елена Ценно

При проектировании новой дороги с руководством расположенных вдоль нее предприятий проектировщики не связывались. Сайя рассказал, что узнал о строительстве на встрече мэра с предпринимателями 9 апреля, тем же вечером скачал проект с сайта госпоставок, обнаружил отсутствие остановок и написал мэру Нарвы Катри Райк письмо с просьбой объяснить, как будет организовано автобусное движение. Может быть, тогда было еще не поздно внести изменения в проект, предполагает Сайя.

Но ответа не последовало, Сайя написал на общий адрес управы 3 июня, потом 17 июня, наконец, мэр поручила вице-мэру Марине Шуруповой встретиться с директором фабрики, но договориться о времени встречи им не удалось.

Вице-мэр Марина Шурупова рассказала ДВ, что чиновники информировали Юрия Сайя о том, что автобусы продолжат использовать существующую остановку «Отделочная фабрика», ликвидировать ее не планируется. По словам вице-мэра, менять автобусные маршруты сразу после появления новой дороги также не будут:

«Мы будем рассматривать целостно, как сделать движение автобусов более удобным для всех предприятий», – сказала Марина Шурупова, добавив, что это планируется обсудить с руководителями предприятий.

То, что остановок не предусмотрели на новой дороге, вице-мэр не считает ошибкой: «Изначально там не планировалась остановка, потому что та, которая есть сейчас, действительно удобнее, и она останется на том же месте. По крайней мере, в ближайшем будущем мы не планируем ничего менять или ухудшать условия для работников предприятий».