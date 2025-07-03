Назад 03.07.25, 16:46 Рынок труда США не оставляет надежд на скорое снижение ставок В июне в экономике США было создано 147 000 новых рабочих мест, что превзошло ожидания и заставило инвесторов умерить свои ожидания относительно снижения процентных ставок.

На фоне новостей с рынка труда американский доллар окреп по отношению к другим валютам.

Несмотря на неопределенность в отношении торговой и иммиграционной политики Дональда Трампа, данные Бюро статистики труда, опубликованные в четверг, превзошли как пересмотренные в сторону повышения данные за май (144 000 новых рабочих мест), так и прогнозы экономистов, опрошенных Bloomberg (110 000).

Уровень безработицы немного снизился до 4,1%.

Неожиданно высокие показатели снижают давление на Федеральную резервную систему США, от которой ждут снижения процентных ставок. В том числе президент США неоднократно призывал ФРС сделать это.

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Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на этой неделе, что снижение ставок в июле не исключено. Однако теперь рынок ожидает, что вероятность снижения ставки центральным банком США в этом месяце составляет примерно 5%, по сравнению с примерно 25% до публикации данных по занятости.

После публикации данных доллар вырос, поскольку инвесторы теперь ожидают более медленного снижения ставок, чем предполагалось ранее. Валюта выросла на 0,5% по отношению к корзине конкурентов.

Госдолг США, который в последний месяц дорожал, что вело к снижению его доходности, резко отреагировал на свежие данные с рынка труда. Доходность вновь пошла вверх, достигая по 10-летним бумагам 4,33% и по 30-летним – 4,85%. Здесь также виной изменения ожидания инвесторов относительно ставок.

Фьючерсы на акции США указывают на позитивное открытие торгов. В отличие от других инструментов, положительные экономические показатели, включая рынок труда, оказывают скорее позитивное влияние на акции, поскольку вероятность рецессии и экономической стагнации отсутствует.