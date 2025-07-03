Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,01%300,04
  • OMX Riga0,11%893,97
  • OMX Tallinn0,00%2 068,71
  • OMX Vilnius0,21%1 204,98
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,55%8 823,2
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,91
  • OMX Baltic0,01%300,04
  • OMX Riga0,11%893,97
  • OMX Tallinn0,00%2 068,71
  • OMX Vilnius0,21%1 204,98
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,55%8 823,2
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,91
  • 03.07.25, 16:46

Рынок труда США не оставляет надежд на скорое снижение ставок

В июне в экономике США было создано 147 000 новых рабочих мест, что превзошло ожидания и заставило инвесторов умерить свои ожидания относительно снижения процентных ставок.
На фоне новостей с рынка труда американский доллар окреп по отношению к другим валютам.
  • На фоне новостей с рынка труда американский доллар окреп по отношению к другим валютам.
Несмотря на неопределенность в отношении торговой и иммиграционной политики Дональда Трампа, данные Бюро статистики труда, опубликованные в четверг, превзошли как пересмотренные в сторону повышения данные за май (144 000 новых рабочих мест), так и прогнозы экономистов, опрошенных Bloomberg (110 000).
Уровень безработицы немного снизился до 4,1%.
Неожиданно высокие показатели снижают давление на Федеральную резервную систему США, от которой ждут снижения процентных ставок. В том числе президент США неоднократно призывал ФРС сделать это.

Статья продолжается после рекламы

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на этой неделе, что снижение ставок в июле не исключено. Однако теперь рынок ожидает, что вероятность снижения ставки центральным банком США в этом месяце составляет примерно 5%, по сравнению с примерно 25% до публикации данных по занятости.
После публикации данных доллар вырос, поскольку инвесторы теперь ожидают более медленного снижения ставок, чем предполагалось ранее. Валюта выросла на 0,5% по отношению к корзине конкурентов.
Госдолг США, который в последний месяц дорожал, что вело к снижению его доходности, резко отреагировал на свежие данные с рынка труда. Доходность вновь пошла вверх, достигая по 10-летним бумагам 4,33% и по 30-летним – 4,85%. Здесь также виной изменения ожидания инвесторов относительно ставок.
Фьючерсы на акции США указывают на позитивное открытие торгов. В отличие от других инструментов, положительные экономические показатели, включая рынок труда, оказывают скорее позитивное влияние на акции, поскольку вероятность рецессии и экономической стагнации отсутствует.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 30.06.25, 10:32
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На этой неделе поступят несколько сигналов о состоянии экономики как Европы, так и США, а также июньские показатели продаж двух местных биржевых компаний.
Новости
  • 18.06.25, 21:33
ФРС оставила ставку без изменений, Трамп поступил бы иначе
Федеральная резервная система США ожидаемо сохранила процентную ставку на прежнем уровне. Еще до решения президент США Дональд Трамп вновь негативно отозвался о руководителе ФРС и его решениях относительно ставок.
Новости
  • 11.06.25, 16:42
Инфляция в США подросла меньше, чем ожидалось
Инфляция в США в мае выросла на 2,4%, что меньше, чем ожидалось, несмотря на то, что торговая война президента Дональда Трампа усиливает ценовое давление.
Новости
  • 07.05.25, 21:29
ФРС вновь сохранила ставку на прежнем уровне
По мнению представителей ФРС, инфляция и безработица могут вырасти, поскольку тарифы Дональда Трампа усиливают неопределенность.
  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.07.25, 11:37
США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд
2
Новости
  • 01.07.25, 06:00
Установщик солнечных панелей: «У меня есть свои цены, я не обязан их никому освещать»
Строитель признал свою ответственность
3
Интервью
  • 01.07.25, 13:52
Перерождение после банкротства: на месте завода в Нарве планируется хаб для других заводов
4
Новости
  • 30.06.25, 16:51
Кристьян Лийвамяги: жителей Эстонии ждет жесткая адаптация
5
Новости
  • 01.07.25, 15:59
Убытки Bolt превысили 100 миллионов евро
Компании основателей выплатили миллионы евро дивидендов
6
Новости
  • 02.07.25, 12:07
НТД: клиенты чешской автомобильной схемы JMV неплатежеспособны

Последние новости

Новости
  • 03.07.25, 17:06
Президент не провозгласил поправки к Закону о церквях и приходах и притормозил инициативу RAB
Новости
  • 03.07.25, 16:59
Осиновский не исключил возвращения Партии реформ в правящую коалицию
Новости
  • 03.07.25, 16:46
Рынок труда США не оставляет надежд на скорое снижение ставок
Биржа
  • 03.07.25, 15:57
Вкус биржи: на свадьбу не хватает? Продал акции на сотни миллионов
Новости
  • 03.07.25, 14:01
Эстония отказалась от покупки доли в airBaltic
Новости
  • 03.07.25, 13:53
Эрик Пуура: резкие ограничения на ископаемое топливо приведут к доминированию Китая
Новости
  • 03.07.25, 12:55
Урмас Сыырумаа отказывается от планов стать мэром Таллинна до выборов
Партия реформ уходит в оппозицию
Новости
  • 03.07.25, 12:34
Замешанная в скандале с мужем Каи Каллас Metaprint заработала 10 млн чистой прибыли

Сейчас в фокусе

Автосалон JMV находится в Таллинне, в районе Юлемисте.
Новости
  • 02.07.25, 12:07
НТД: клиенты чешской автомобильной схемы JMV неплатежеспособны
Руководитель Bolt Маркус Виллиг.
Новости
  • 01.07.25, 15:59
Убытки Bolt превысили 100 миллионов евро
Компании основателей выплатили миллионы евро дивидендов
Вице-мэр Кристьян Ярван (слева, «Отечество») и мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия)
Новости
  • 02.07.25, 13:50
Власти Таллинна подвели итоги и намекнули на личные интересы Сыырумаа
Иллюстративное фото.
Новости
  • 02.07.25, 12:39
Подозрения: неизвестные чиновники массово изучали банковские счета частных и коммерческих лиц
Прежде чем сделать торжественное фото на фоне Тартуского университета, студентам предстоит не только сдать все сессии, но и решить в Тарту свои вопросы с жильем.
Новости
  • 02.07.25, 06:00
От бывшего Мордора до двушки в Аннелинне: что предлагает студентам тартуский рынок жилья?
Мортен Виерод возглавил концерн ABB прошлым летом.
Интервью
  • 02.07.25, 08:52
Гендиректор ABB: мир не разваливается. Я бы не подписался под этим утверждением
Исполняющая обязанности главного инспектора по здравоохранению Джульет Ходжкинс выступает на пресс-конференции, на которой было объявлено о крупнейшем мошенничестве с медицинским страхованием в США.
Новости
  • 01.07.25, 11:37
США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025