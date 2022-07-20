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    Вакцинация четвертой дозой открыта во всех регионах Эстонии

    Согласно рекомендации Эстонского экспертного комитета по иммунопрофилактике, все группы риска должны вакцинироваться второй бустерной дозой вакцины против COVID-19. Фото: Liis Treimann

    С 18 июля все желающие могут записаться на вакцинацию второй бустерной дозой на сайте дигитальной регистратуры www.digiregistratuur.ee, если у них с момента последней дозы или заболевания коронавируса прошло не менее полугода, сообщает пресс-служба Больничной кассы.

    Хотя экспертная комиссия рекомендует, чтобы четвертую дозу в первую очередь делали люди, принадлежащие к группе риска, все люди, не принадлежащие к группе риска, также могут сделать себе прививку и при желании записаться на прием на сайте дигитальной регистратуры.

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