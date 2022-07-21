148-й день войны в Украине: больше HIMARS для ВСУ, «спецоперация» против наемников в Донбассе, Greenpeace о радиоактивной угрозе в Чернобыле
Последствия обстрелов российскими войсками города Краматорск, Донецкая областьФото: GLEB GARANICH, Scanpix
Идет 148-й день войны России с Украиной. Главное к полудню 21 июля.
За последние сутки вооруженные силы Украины уничтожили 100 человек личного состава армии агрессора, 4 танка, 7 боевых бронированных машин и 4 артиллерийских системы, включая одну РСЗО.
Сводка Генерального штаба Украины уведомляет, что войска вторжения штурмуют населенный пункт Ивано-Дарьевка на Краматорском направлении и пытаются овладеть территорией Углегорской ТЭЦ на Бахмутском. Продолжаются массированные обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях, пострадали несколько десятков населенных пунктов. Власти Харьковской области сообщили как минимум о 4 погибших и нескольких десятков раненых гражданских лицах за последние сутки.
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