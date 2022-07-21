  • Поделиться:

    148-й день войны в Украине: больше HIMARS для ВСУ, «спецоперация» против наемников в Донбассе, Greenpeace о радиоактивной угрозе в Чернобыле

    Последствия обстрелов российскими войсками города Краматорск, Донецкая областьФото: GLEB GARANICH, Scanpix

    Идет 148-й день войны России с Украиной. Главное к полудню 21 июля.

    За последние сутки вооруженные силы Украины уничтожили 100 человек личного состава армии агрессора, 4 танка, 7 боевых бронированных машин и 4 артиллерийских системы, включая одну РСЗО.
    Сводка Генерального штаба Украины уведомляет, что войска вторжения штурмуют населенный пункт Ивано-Дарьевка на Краматорском направлении и пытаются овладеть территорией Углегорской ТЭЦ на Бахмутском. Продолжаются массированные обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях, пострадали несколько десятков населенных пунктов. Власти Харьковской области сообщили как минимум о 4 погибших и нескольких десятков раненых гражданских лицах за последние сутки.

    Статья доступна только подписчикам ДВ.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    ЕЦБ повысил базовую ставку на 0,5%
    Сланцевое масло возвращается: неэкологично, зато дешево
    Каллас: потребление газа в Эстонии к зиме сократится на 20%
    Влияние санкций
    Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
    Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
    Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Netflix потерял почти 1 млн платных подписчиков во втором квартале
    Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, зафиксировал отток почти 1 млн пользователей во втором квартале, при этом компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки, пишет
    Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, зафиксировал отток почти 1 млн пользователей во втором квартале, при этом компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки, пишет
    Все новости для инвесторов
    Молодые и деловые
    Что жители Эстонии думают о феминизме?
    Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
    Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
    Все статьи студентов Летней школы журналистики
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Аналитик: придется учиться жить с «медведями»
    «Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
    «Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
    Все мнения
    Эпицентр
    Государство советует бизнесменам вспомнить о «коронавирусном светофоре»
    По данным Департамента здоровья, уровень риска распространения коронавируса в Эстонии в настоящее время средний (или желтый, если пользоваться терминологией так называемого «коронавирусного светофора») — как по количеству госпитализированных, так и по общему числу инфицированных.
    По данным Департамента здоровья, уровень риска распространения коронавируса в Эстонии в настоящее время средний (или желтый, если пользоваться терминологией так называемого «коронавирусного светофора») — как по количеству госпитализированных, так и по общему числу инфицированных.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: такими темпами она двузначной станет!
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение