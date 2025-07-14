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  • 14.07.25, 16:28

Эксперт: Китаю не нужны наши товары, и богаче он нас не сделает

Эксперт по Китаю Лесли Лейно поражен, что в Европе до сих пор верят, якобы Китай заинтересован во взаимовыгодных отношениях с Западом.
По словам Лесли Лейно, крупные китайские инвестиции лишь сделали Венгрию беднее по сравнению с другими странами-членами ЕС.
  • По словам Лесли Лейно, крупные китайские инвестиции лишь сделали Венгрию беднее по сравнению с другими странами-членами ЕС.
  • Foto: AFP/Scanpix
«Начиная с 1980-х годов, когда [тогдашний лидер компартии] Дэн Сяопин говорил об открытии китайской экономики, за этим стояла и стоит до сих пор лишь одна цель – получить как можно больше европейских технологий, а не покупать товары европейцев», – заявил Лейно в передаче радио Äripäev «Kuum tool».
Во времена торговых войн, когда возможности Китая экспортировать в богатый Запад находятся под все большим давлением, Пекин пытается удержать экономический рост на уровне 5%. Макроэкономические показатели, которые станут известны на этой неделе, это пока позволяют, однако даже если статистика правдива, добиваются такого роста слишком высокой ценой, отметил Лейно.
По его словам, центральное правительство прикладывает все больше усилий для стимулирования внутреннего потребления, поскольку избыточную промышленную продукцию больше некуда сбывать, и это привело к серьезной ценовой войне.

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«Если в Китае ценовая война, то она обязательно распространится и на внешние рынки. Даже если ввести 100-процентные пошлины на китайские электромобили, они все равно будут дешевле, чем [европейские] местные машины», – прогнозирует Лейно ближайшее будущее.
Хотя через десять дней состоится саммит ЕС–Китай, признаков потепления отношений не видно. Более того, Пекин недавно открыто заявил, что не может позволить России проиграть войну в Украине.
В передаче Лейно рассказал, почему экономика Китая находится в столь тяжелом положении и что это означает для остального мира.
“Kuum tool”: Hiina ei taha meie kaupasid ega tee meid rikkaks
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