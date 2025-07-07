Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,57%298,96
  • OMX Riga−0,18%891,94
  • OMX Tallinn−0,72%2 056,31
  • OMX Vilnius−0,3%1 202,46
  • S&P 500−0,63%6 239,71
  • DOW 30−0,69%44 520,16
  • Nasdaq −0,72%20 453,7
  • FTSE 100−0,19%8 806,52
  • Nikkei 225−0,56%39 587,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,37
  • OMX Baltic−0,57%298,96
  • OMX Riga−0,18%891,94
  • OMX Tallinn−0,72%2 056,31
  • OMX Vilnius−0,3%1 202,46
  • S&P 500−0,63%6 239,71
  • DOW 30−0,69%44 520,16
  • Nasdaq −0,72%20 453,7
  • FTSE 100−0,19%8 806,52
  • Nikkei 225−0,56%39 587,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,37
  • 07.07.25, 16:03

Крупный предприниматель: проблема дорогой недвижимости в Таллинне высосана из пальца

Все меньше людей, особенно молодых, могут позволить себе новую квартиру в Таллинне, поскольку за последнее десятилетие недвижимость значительно подорожала. В то же время совладелец Astlanda Ehitus Яанус Отса считает, что это не дает городу никакого права насильно менять ситуацию.
Владелец Astlanda Ehitus и Astlanda Kinnisvara Яанус Отса надеется, что политики откажутся от идеи принудительно выводить на рынок недвижимости Таллинна более дешевую недвижимость.
  • Владелец Astlanda Ehitus и Astlanda Kinnisvara Яанус Отса надеется, что политики откажутся от идеи принудительно выводить на рынок недвижимости Таллинна более дешевую недвижимость.
  • Foto: Liis Treimann
«Я ни в коем случае не стал бы портить рынок или вводить какие-то особые пособия или требования, что одна квартира должна быть дешевой или что-то в этом роде. Что поделать. Это нехорошо, но, видимо, это неизбежность», – рассуждал Отса в передаче радио Äripäev «Kuum tool».
Он надеется, что политики откажутся от идеи принудительно выводить на рынок недвижимости Таллинна более дешевую недвижимость.
В интервью Отса также отверг обвинения политиков в том, что якобы в резком росте цен виноваты жадные бизнесмены, и рассказал о влиянии повышения налогов на компании и людей.

Статья продолжается после рекламы

Подробнее слушайте в передаче.
Suurettevõtja: Tallinna kalli kinnisvara probleem on pastakast välja imetud
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 26.06.25, 09:27
Застройщики о дефиците доступного жилья в Таллинне: если бы городские власти пошевелились, цены бы снизились
Как сделать квартиры более доступными? Варианты есть!
Жить в столице становится не под силу. Можно ли обеспечить более доступное жильё просто за счёт большего объёма застройки или с помощью каких-то промежуточных договоренностей — на этот счёт мнения застройщиков расходятся.
Подсказка
  • 19.06.25, 12:23
Словарь жилищного кредита: что такое ипотека, процентная ставка и ставка затратности кредита?
При оформлении жилищного кредита часто используются термины, которые на первый взгляд могут показаться незнакомыми. Что такое ипотека? Зачем нужен залог или дополнительный залог? И что означает ставка затратности кредита? Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас объясняет, что означают эти термины и почему важно их понимать.
Новости
  • 27.06.25, 12:19
Литва меняет налог на недвижимость
Сейм Литвы утвердил новую систему налогообложения недвижимости, в рамках которой налог для владельцев дорогой недвижимости снизится, а жители малых городов и вовсе будут освобождены от него, пишет литовская деловая газета Verslo Žinios.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Самые читаемые

1
Новости
  • 05.07.25, 13:08
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
2
Новости
  • 04.07.25, 08:24
Город решил расторгнуть контракт с фирмой, с которой недавно заключил договор
3
Новости
  • 04.07.25, 12:37
«Речь идет о банальной жадности»: новый удар по владельцам солнечных панелей может оказаться фатальным
Причина – десинхронизация с российской сетью
4
Новости
  • 06.07.25, 13:27
Вертолет Вяйно Калдоя упал в море
обновлено
5
Новости
  • 04.07.25, 12:51
Представитель Праздника песни и танца – о дефиците билетов: Певческое поле стало вмещать меньше людей
6
Новости
  • 04.07.25, 09:36
Эстонский проект должен был стать примером для Европы, но на деле только испортил природу

Последние новости

Новости
  • 07.07.25, 17:14
Чудесное спасение: пилот упавшего в море вертолета удостоился похвалы
Что произойдет с вертолетом стоимостью в 3,5 млн евро?
Новости
  • 07.07.25, 16:41
Первый день пограничного контроля: Польша задержала гражданина Эстонии, перевозившего афганцев
Новости
  • 07.07.25, 16:03
Крупный предприниматель: проблема дорогой недвижимости в Таллинне высосана из пальца
Новости
  • 07.07.25, 15:53
Пограничный контроль между Польшей и Литвой затрагивает и эстонские компании
Новости
  • 07.07.25, 14:01
БРИКС раскритиковал пошлины Трампа. Трамп в ответ пригрозил новыми пошлинами
Новости
  • 07.07.25, 13:41
Сокращения в июне порадовали. «Остается надеяться, что июль не принесет неприятных сюрпризов»
Подсказка
  • 07.07.25, 12:31
Получивший субсидию бизнесмен: даже в маленькой Эстонии можно создавать инновации, меняющие мир
Смотрите, какие фирмы получили субсидии на прикладные исследования
Новости
  • 07.07.25, 12:12
Партия реформ решила не выходить из правящей коалиции в Таллинне

Сейчас в фокусе

Среди самых известных предпринимателей Эстонии вертолетом Airbus H130 пользуются Олег Гросс и Вяйно Калдоя.
Новости
  • 06.07.25, 13:27
Вертолет Вяйно Калдоя упал в море
обновлено
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
Новости
  • 05.07.25, 13:08
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
Производителя окон не радует ни внутренний, ни экспортный рынок. Но надежда остается.
Новости
  • 06.07.25, 14:08
Производитель окон и дверей: борьба идет за каждый объект
В текущем сезоне чемпионата мира по ралли Тянак (справа) вместе с штурманом Мартином Ярвеоя демонстрируют хорошие результаты. В конце июня тандем выиграл этап соревнований в Греции.
Новости
  • 06.07.25, 11:44
Прибыль фирмы Отта Тянака снизилась, дивиденды выросли до 2,2 млн евро
Крупный предприниматель Кристьян Раху.
Новости
  • 05.07.25, 15:24
Фирма Кристьяна Раху выплатила почти 12 млн евро дивидендов
Глава НАТО Марк Рютте.
Новости
  • 06.07.25, 15:05
Рютте: Китай может попросить Россию напасть на НАТО
В мае безработица в Эстонии резко превышала средний показатель еврозоны
Новости
  • 06.07.25, 11:03
В мае безработица в Эстонии резко превышала средний показатель еврозоны
TNC-Components при содействии Кассы по безработице нашла очень большое количество сотрудников. Сотрудничество продолжается и будет продолжаться в будущем.
  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025