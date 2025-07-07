Крупный предприниматель: проблема дорогой недвижимости в Таллинне высосана из пальца

Все меньше людей, особенно молодых, могут позволить себе новую квартиру в Таллинне, поскольку за последнее десятилетие недвижимость значительно подорожала. В то же время совладелец Astlanda Ehitus Яанус Отса считает, что это не дает городу никакого права насильно менять ситуацию.
- Владелец Astlanda Ehitus и Astlanda Kinnisvara Яанус Отса надеется, что политики откажутся от идеи принудительно выводить на рынок недвижимости Таллинна более дешевую недвижимость.
- Foto: Liis Treimann
«Я ни в коем случае не стал бы портить рынок или вводить какие-то особые пособия или требования, что одна квартира должна быть дешевой или что-то в этом роде. Что поделать. Это нехорошо, но, видимо, это неизбежность», – рассуждал Отса в передаче радио Äripäev «Kuum tool».
Он надеется, что политики откажутся от идеи принудительно выводить на рынок недвижимости Таллинна более дешевую недвижимость.
В интервью Отса также отверг обвинения политиков в том, что якобы в резком росте цен виноваты жадные бизнесмены, и рассказал о влиянии повышения налогов на компании и людей.
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Подробнее слушайте в передаче.
Suurettevõtja: Tallinna kalli kinnisvara probleem on pastakast välja imetud
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