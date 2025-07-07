Назад 07.07.25, 16:03 Крупный предприниматель: проблема дорогой недвижимости в Таллинне высосана из пальца Все меньше людей, особенно молодых, могут позволить себе новую квартиру в Таллинне, поскольку за последнее десятилетие недвижимость значительно подорожала. В то же время совладелец Astlanda Ehitus Яанус Отса считает, что это не дает городу никакого права насильно менять ситуацию.

Владелец Astlanda Ehitus и Astlanda Kinnisvara Яанус Отса надеется, что политики откажутся от идеи принудительно выводить на рынок недвижимости Таллинна более дешевую недвижимость.

Foto: Liis Treimann

«Я ни в коем случае не стал бы портить рынок или вводить какие-то особые пособия или требования, что одна квартира должна быть дешевой или что-то в этом роде. Что поделать. Это нехорошо, но, видимо, это неизбежность», – рассуждал Отса в передаче радио Äripäev «Kuum tool».

Он надеется, что политики откажутся от идеи принудительно выводить на рынок недвижимости Таллинна более дешевую недвижимость.

В интервью Отса также отверг обвинения политиков в том, что якобы в резком росте цен виноваты жадные бизнесмены, и рассказал о влиянии повышения налогов на компании и людей.

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