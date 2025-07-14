Eesti Energia должна перейти к чистой промышленности к 2050 году

Согласно обновленным ожиданиям собственника Eesti Energia, принадлежащий государству энергетический концерн должен «перейти к чистой промышленности» к 2050 году вместо указанного ранее 2045 года, передает rus.err.ee.
- Министр финансов Юрген Лиги подписал от имени государства обновленные ожидания собственника для Eesti Energia AS.
- Foto: Liis Treimann
Если в предыдущих ожиданиях собственника было указано, что стоимость предприятия следует увеличивать за счет использования сланца и других природных ресурсов, то теперь фраза «сланец и другие природные ресурсы» из ожиданий исключена, а стоимость предприятия следует увеличивать в сфере энергетики и смежных областях.
Если в ожиданиях собственника от 2022 года было указано, что Eesti Energia должна увеличить долю электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, как минимум до 40% к 2030 году, то в новых ожиданиях собственника от этого осталось лишь часть предложения: «увеличивает долю электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников».
Новым требованием к энергетическому концерну стало то, что с 2027 года Eesti Energia должна располагать регулируемой производственной мощностью по выработке электроэнергии в Эстонии на рыночных условиях.
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Без изменений остался пункт в ожиданиях собственника, согласно которому Eesti Energia должна до конца 2026 года обеспечивать управляемую производственную мощность по выработке электроэнергии в Эстонии в объеме как минимум 1000 мегаватт, было лишь добавлено слово «на рыночных условиях».
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