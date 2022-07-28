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28 июля 2022 в 6:37 Поделиться:









Государство выставит на продажу AS Teede Tehnokeskus

AS Teede Tehnokeskus – компания, предоставляющая инженерно-технические услуги в области дорожной инфраструктуры. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут одобрила отчуждение акций государственного предприятия AS Teede Tehnokeskus по стартовой цене 3,9 млн евро.

Государство приняло решение об отчуждении 10 554 акций Teede Tehnokeskus с номинальной стоимостью 100 евро, пишет rus.err.ee.

KPMG Baltics OÜ уполномочена предоставлять финансовые услуги и сопутствующие услуги юридической помощи, необходимые для подготовки к открытому аукциону.

Для рассмотрения предложений была создана комиссия во главе с руководительницей отдела планирования сферы финансовых активов Министерства экономики и коммуникаций Региной Раукас, куда войдут Марио Ламбинг и Карел Лембер из того же отдела, а также Трийн Альберг из KPMG Baltics OÜ.

AS Teede Tehnokeskus – компания, предоставляющая инженерно-технические услуги в области дорожной инфраструктуры, миссия которой — знания и новые решения в области развития и управления дорожной инфраструктурой.