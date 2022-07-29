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    Эстония отказывается от закупки вакцины от коронавируса Valneva

    В настоящее время закупить вакцину Valneva планируют только Австрия, Болгария, Дания, Финляндия и Германия.Фото: Shutterstock

    Координационная рабочая группа по COVID-19 Министерства социальных дел предложила министру здравоохранения и труда отказаться от закупки 10 000 доз вакцины от коронавируса Valneva. Для первой, второй, а также бустерных прививок будут по-прежнему использоваться вакцины Pfizer/BioNTechi, Moderna и Novavax, сообщает пресс-служба министерства.

    «Потребности Эстонии в вакцинах на предстоящий сезон покрываются договорами с Moderna и Pfizer/BioNTech. Количество доступных по действующим договорам препаратов даже несколько превышает потребности Эстонии на данный момент», – сказал министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон.
    В ноябре 2021 года Евросоюз подписал с производителем вакцины Valneva договор о предварительной закупке о закупке вакцины на основе инактивированного вируса с условием, что вакцина получит регистрационное удостоверение Европейского союза не позднее мая этого года. Поскольку компания Valneva получила торговую лицензию позже указанного срока (лицензия ЕС была выдана 24.06.2022), многие страны выразили желание расторгнуть заключенные ранее договоры.
    Европейская комиссия инициировала поправку к договору с Valneva. Благодаря этой поправке государства могут оставить первоначальное количество вакцины, сократить его или отказаться от заказанного количества препарата. Большинство стран, присоединившихся к договору, планируют отказаться от заказанных количеств (в настоящее время закупить вакцину Valneva планируют только Австрия, Болгария, Дания, Финляндия, Германия).
    Эстония приобрела вакцины против COVID-19, выпускаемые пятью производителями. В основном в Европе и Эстонии применяются препараты на основе технологии мРНК –Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Moderna (Spikevax). Вакцина AstraZeneca больше не используется.
    Информацию об открытых пунктах вакцинации, а также по вопросам, связанным с вакцинацией, можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee или, позвонив по государственному инфотелефону 1247.

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