Ragn-Sells планирует построить в Нарве завод по обогащению сланцевой золы к 2028 году

Экологическая компания Ragn-Sells представила Нарвскому городскому собранию заявление об инициировании детальной планировки для строительства в 2028 году завода по обогащению сланцевой золы, который будет располагаться на территории Балтийской электростанции. При выборе места расположения определяющим фактором стала непосредственная близость золоотвала, уже имеющаяся инфраструктура, а также минимальное воздействие на местную жилую среду, сообщает компания в пресс-релизе.
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