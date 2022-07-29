Новости

29 июля 2022 в 9:28 Поделиться:









Ragn-Sells планирует построить в Нарве завод по обогащению сланцевой золы к 2028 году

В общей сложности предприятие рассмотрело восемь возможных мест для строительства завода, расположенных в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Иллюстративное фото. Фото: Ragn-Sells

Экологическая компания Ragn-Sells представила Нарвскому городскому собранию заявление об инициировании детальной планировки для строительства в 2028 году завода по обогащению сланцевой золы, который будет располагаться на территории Балтийской электростанции. При выборе места расположения определяющим фактором стала непосредственная близость золоотвала, уже имеющаяся инфраструктура, а также минимальное воздействие на местную жилую среду, сообщает компания в пресс-релизе.

По словам руководителя проекта Ragn-Sells Алара Салусте, предприятие постоянно поддерживало контакт с местным самоуправлением и представителями местных жителей, чтобы обсуждать с ними предстоящие шаги и планы: «От нас ожидаются новые рабочие места, инвестиции и ноу-хау, которые Нарва, несомненно, получит благодаря этому производственному объекту».