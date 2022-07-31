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31 июля 2022 в 12:47 Поделиться:









Финнов попросят экономить энергию: «Будем проводить в душе не более пяти минут»

Последний раз подобная кампания проводилась в Финляндии во время кризиса 1970-х годов. Фото: Shutterstock

В Финляндии осенью запустят общественную кампанию, в которой граждан попросят экономить энергию в своих домах.

Министерство занятости и экономики (TEM) подтвердило Yle , что подобная кампания уже готовится, однако ее детали не были раскрыты. Проект могут запустить осенью, когда люди начинают использовать больше энергии. По данным министерства, инициатива исходит от Еврокомиссии.

Эксперт по энергоэффективности Пяйви Суур-Уски, которая разрабатывает конкретные рекомендации, указывает, что в Финляндии около трети потребляемой энергии идет на отопление зданий: «У нас много отапливаемых помещений, таких как гаражи и склады, где можно обсудить целесообразность отопления».

По ее словам, финнам стоит также забыть и о душе в четверть часа: «Будем проводить в душе не более пяти минут».

При эффективном энергосбережении домохозяйства могут сократить в общей сложности до 20 процентов потребляемой ими энергии, пишет издание.