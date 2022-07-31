  • Поделиться:

    Финнов попросят экономить энергию: «Будем проводить в душе не более пяти минут»

    Последний раз подобная кампания проводилась в Финляндии во время кризиса 1970-х годов.Фото: Shutterstock

    В Финляндии осенью запустят общественную кампанию, в которой граждан попросят экономить энергию в своих домах.

    Министерство занятости и экономики (TEM) подтвердило Yle, что подобная кампания уже готовится, однако ее детали не были раскрыты. Проект могут запустить осенью, когда люди начинают использовать больше энергии. По данным министерства, инициатива исходит от Еврокомиссии.
    Эксперт по энергоэффективности Пяйви Суур-Уски, которая разрабатывает конкретные рекомендации, указывает, что в Финляндии около трети потребляемой энергии идет на отопление зданий: «У нас много отапливаемых помещений, таких как гаражи и склады, где можно обсудить целесообразность отопления».
    По ее словам, финнам стоит также забыть и о душе в четверть часа: «Будем проводить в душе не более пяти минут».
    При эффективном энергосбережении домохозяйства могут сократить в общей сложности до 20 процентов потребляемой ими энергии, пишет издание.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Вкус биржи: рецессия… Или не рецессия?
Цены на куриные яйца взлетели до небес
Реформа рынка электроэнергии может больно ударить по продавцам
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Прибыль Tallinna Vesi резко упала
Оборот Tallinna Vesi во втором квартале был немного выше, чем в прошлом году, однако прибыль снизилась на две трети, сообщает компания в пресс-релизе.
Оборот Tallinna Vesi во втором квартале был немного выше, чем в прошлом году, однако прибыль снизилась на две трети, сообщает компания в пресс-релизе.
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Новому министру предстоит проверка на непредвзятость
Уже после назначения Пеэпа Петерсона министром здравоохранения и труда эстонская пресса обратила внимание, что он, как бывший глава Союза профсоюзов оказался в ситуации конфликта интересов.
Уже после назначения Пеэпа Петерсона министром здравоохранения и труда эстонская пресса обратила внимание, что он, как бывший глава Союза профсоюзов оказался в ситуации конфликта интересов.
Все мнения
Эпицентр
Девелоперы: «удар молнии» по рынку недвижимости был бы очень кстати
Цены на жилье поднялись в Эстонии до такого уровня, что многие покупатели уже не в силах ничего приобрести. Рынок в настоящее время держится за счет сильного дефицита, однако осенью может наступить некоторое облегчение, предполагают ведущие игроки местного рынка недвижимости.
Цены на жилье поднялись в Эстонии до такого уровня, что многие покупатели уже не в силах ничего приобрести. Рынок в настоящее время держится за счет сильного дефицита, однако осенью может наступить некоторое облегчение, предполагают ведущие игроки местного рынка недвижимости.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: рецессия… Или не рецессия?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение