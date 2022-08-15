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15 августа 2022 в 13:44 Поделиться:









Tallinna Vesi ходатайствует о повышении стоимости услуги водоснабжения

Если Департамент конкуренции одобрит ходатайство, стоимость услуги водоснабжения в регионе обслуживания Tallinna Vesi увеличится примерно на 1 евро на человека в месяц. Фото: Liis Treimann

В связи со значительным ростом цен на электроэнергию AS Tallinna Vesi подаст в Департамент конкуренции ходатайство о повышении стоимости услуги водоснабжения в среднем на 26 центов за кубический метр. Об этом компания сообщает в пресс-релизе.

По словам председателя правления Tallinna Vesi Александра Тимофеева, с момента установления нынешней цены услуги водоснабжения цена электроэнергии выросла примерно в 3,5 раза: «В ситуации почти 23% инфляции, когда высокая цена электроэнергии затрагивает все отрасли, нынешняя цена услуги водоснабжения не покрывает все обоснованные затраты. С целью обеспечения качественного и непрерывного обслуживания мы вынуждены ходатайствовать перед Департаментом конкуренции о повышение цены услуги водоснабжения для покрытия затрат».