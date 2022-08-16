IKEA завершила финальную распродажу в России
В начале марта IKEA объявила о приостановке своей работы в России из-за вторжения в Украину и санкций.Фото: EVGENIA NOVOZHENINA, Scanpix
Шведская мебельная компания IKEA завершила финальную онлайн-распродажу в России, передает «Медуза».
«Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», — говорится в сообщении.
Там также сказано, что магазины бренда будут работать только на выдачу заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные во время распродажи, будут доставлены в течение августа и сентября, заявила компания.
В начале марта IKEA объявила о приостановке своей работы в России из-за вторжения в Украину и санкций. В июне компания объявила о фактическом уходе с российского рынка, анонсировав финальную распродажу.
Распродажа началась 5 июля. Она проходила только на сайте бренда. Из-за большого ажиотажа сайт работал со сбоями, на нем была организована онлайн-очередь, а затем введено ограничение времени на покупку товаров.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!