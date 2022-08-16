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16 августа 2022 в 12:04 Поделиться:









На СПГ-терминале стартовал второй этап строительства

СПГ-терминал Палдиски состоит из трех частей: порта, соединения трубопровода Elering с Balticconnector и судна. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Alexela и Infortar приступили к следующему этапу строительства портовой инфраструктуры СПГ-терминала в Палдиски: по состоянию на вторник, 16 августа, в основном смонтирована причальная платформа, начато строительство швартовных палов, а 13-14 августа были уложены первые основания для трубопроводов длиной более 30 метров, передает rus.err.ee.

«В целом масштабный пазл платформы собран, и мы приступили к монолитным бетонным работам. На выходных мы уже уложили трубы от платформы до первого швартового пала», – сказал руководитель строительства Pakrineeme Sadama OÜ Реэдик Раудла.

«Некоторые строительные работы на причале в Палдиски являются первыми в своем роде в Эстонии и требуют специального оборудования. Кроме того, поскольку речь идет по сути об открытом море, работы зависят от погоды. Мы привлекли лучшую экспертизу и партнеров и благодаря этому движемся по графику» – сказал руководитель проектов подрядчика Insenerehitus AS Тарво Клаасимяэ.

На сегодняшний день на Пакринеэме в заливе Лахепере завершены дноуглубительные работы и забито большинство 40-метровых стальных свай.

СПГ-терминал Палдиски состоит из трех частей: порта, соединения трубопровода Elering с Balticconnector и судна.