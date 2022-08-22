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    Bosch ищет покупателя на российские активы

    Российскими активами Bosch  , по неофициальной информации, уже интересовались несколько российских ритейлеров, но их не устроила запрошенная цена. Фото: Shutterstock

    По данным «Коммерсанта», немецкий производитель бытовой техники Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы», производит в России холодильники и стиральные машины) ищет покупателей на два завода, которые находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

    Активами, по неофициальной информации, уже интересовались несколько российских ритейлеров, но их не устроила запрошенная цена. Участники рынка полагают, что заводы могут стоить до 4,4 млрд руб. Они считают наиболее вероятными покупателями китайских или турецких вендоров, сообщает издание.
    Из информации на официальном сайте компании следует, что по итогам 2019 финансового года оборот группы Bosch в России составил €1,18 млн. ООО «БСХ Бытовые приборы» работает в России с 1994 года, выпускает более 1 млн холодильников и стиральных машин в год. Также компания занимается сервисным обслуживанием бытовой техники четырех торговых марок: Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.
    После начала военной операции на Украине США и ЕС ввели против России санкции, в том числе на поставку оборудования и комплектующих, из-за чего Bosch приостановила работу заводов под Санкт-Петербургом. Позже на официальном сайте Bosch в России появилось сообщение, что из-за ужесточения экспортного контроля заводы не могут полноценно функционировать и поставлять продукцию.
    По словам представителя «Марвел-Дистрибуции», приобретение заводов немецкого вендора могут рассматривать китайские или турецкие производители бытовой техники, как это было с Whirlpool. Другой собеседник «Ъ» добавляет, что среди кандидатов могут быть китайская Midea, которая, по ее словам, «давно хочет локализоваться в России», или другой бренд из Китая — Hisense.

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