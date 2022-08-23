181-й день войны в Украине: Рейнсалу призвал не ездить в РФ, Украина хочет получить больше установок HIMARS
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует президента Польши Анджея Дуду в Киеве 23 августа.Фото: Пресс-служба президента Польши
Идет 181-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к середине дня 23 августа:
Взрывы в Днепре и Харькове, обстрелы в Киевском районе.
Во вторник утром в Днепре были слышны звуки, похожие на взрывы, сообщали
власти города. Кроме того, об утреннем обстреле сообщали
и власти Харькова. Около 6 утра обстрелу подвергся Киевский район, по данным местных властей.
Россия добилась незначительных успехов на линии Николаев-Херсон
. В частности, армия РФ, вероятно, захватила населенный пункт Благодатное в Херсонской области, расположенный примерно в 35 км от Николаева, сообщает
Американский Институт изучения войны.
ВСУ сообщают
о двух безуспешных попытках наступления России: на Бахмутском направлении около Горловки и на Авдеевском направлении.
Россия обстреляла несколько районов на Харьковском направлении, сообщает ВСУ.
Украинская энергетическая компания «Энергоатом» заявила
, что в понедельник армия РФ завезла на территорию оккупированной Запорожской АЭС дополнительную военную технику, на станции увеличилось число российских военнослужащих.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил в интервью Би-би-си
, что планирует лично возглавить миссию на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС, и такой визит должен состояться в течение нескольких дней.
Украина хочет получить больше установок HIMARS.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал
предоставить украинской армии 50 реактивных систем залпового огня HIMARS. По оценке военных экспертов, удары с помощью этих установок по российским складам боеприпасов и другим военным объектам помогли значительно снизить огневую мощь российских войск, пишет Би-Би-Си. США уже передали Украине 16 установок и обещали еще 30.
Власти Канады внесут в санкционные списки
еще 62 российских физических лица и одну организацию оборонного сектора. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на онлайн-саммите «Крымская платформа», передает ТАСС.
Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия могут ввести запрет на въезд для российских туристов, если ЕС не введёт запрет на общеевропейском уровне
, заявил
министр иностранных дел Литвы. Главы МИД 27 стран ЕС обсудят единый подход по вопросу виз для россиян 30-31 августа. За запрет выдачи россиянам виз кроме гуманитарных выступает также председательствующая в ЕС Чехия.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал
граждан страны не ездить в РФ из-за угроз провокаций.
В Москве прошло прощание с Дарьей Дугиной. В ФСБ утверждают, что преступление совершено украинскими спецслужбами. Исполнительницей называется гражданка Украины Наталья Вовк. По заявлению ФСБ, Вовк после совершения преступления вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал заявление «провокацией». Эстонский МИД утверждает, что не получал никакой официальной информации или запроса от российских властей по поводу Вовк, и поэтому не может раскрыть информацию о пересекавших границу.
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