180-й день войны в Украине: у россиян есть частичные успехи, на оккупированных территориях слышны взрывы
В оккупированном Мелитополе (на фото), а также в нескольких оккупированных регионах Крыма были слышны взрывы.Фото: Scanpix
Идет 180-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 22 августа.
У России были частичные успехи в наступлении на Благодатное – войска РФ заняли
южную окраину села. По словам
Генштаб ВСУ частичные успехи были у россиян и на направлении Лозовский - Пески.
В то же время попытка российских войск наступать в направлениях Довгенькое – Дибровно, Бражковка – Новая Дмитровка, Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема успехов не имели, отмечает генштаб
. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, Гладосово – Курдюмовка, Спирное – Веселое боевые действия продолжаются.
В Луганской области ВСУ отразили пять атак россиян, еще в шести случаях бои продолжаются, сообщил
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
200 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, пишет
Генштаб ВСУ. Минобороны РФ сообщило
об убийстве 180 солдат ВСУ
.
Три человека погибли, 11 получили ранения
в результате обстрела Днепропетровской Донецкой и Харьковской областей, сообщает
«Украинская правда».
В Донецке взрывы: сдетонировал склад боеприпасов
. Также звуки взрывов были слышны в Севастополе, Бахчисарае, Евпатории, Новофедоровке и Мелитополе
, пишет
«Украинская правда».
Россия существенно увеличила количество ракетоносителей в Черном море
, утверждает
начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
В Киеве на четыре дня запретили проведение массовых мероприятий
из-за высокой вероятности ракетных обстрелов, пишет
«Украинская правда». Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале
, рекомендуют
с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома
, пишет
издание со ссылкой на свои источники.
России с трудом удается мотивировать луганских военных воевать на Донбассе
, пишет
Британская разведка. По ее словам, в сеть утекло видео, где военная часть отказывается ехать в Донецкую область, несмотря на приказы.
С момента начала войны в Донецкой области погибли 757 человек, 1943 человека получили ранения
, пишет
председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Швеция поддерживает не полный запрет, а ограничение выдачи туристических виз россиянам
, сказал
Министр иммиграции Швеции Андерс Игман. Также за ограничения выступает оппозиционная партия в Германии ХДС.
Украина готовит налоговую реформу. Сейчас она имеет рабочее название «10-10-10»
, что означает снижение до 10% трех ключевых налогов: налога на прибыль (сейчас – 18%), налога на доходы физических лиц (сейчас – 18%) и НДС (сейчас – 20%).
Туристы в Крыму засветили местонахождение российских ПВО в Евпатории.
Шольц до войны обещал Путину, что Украину не примут в НАТО в ближайшие 30 лет.
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