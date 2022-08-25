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Екатерина Мереминская

25 августа 2022 в 10:03 Поделиться:









183-й день войны в Украине: 25 погибших в Чаплине, «Россия потеряла Данию», Total зарабатывает на войне

Российские артиллерийские установки «Малка» ведут огонь из неизвестного места в Украине. Источник: пресс-служба Минобороны России (через AP). Фото: Scanpix

Военные действия России против Украины продолжаются 183-й день. Вот что случилось к полудню 25 августа:

воздушные тревоги были объявлены 189 раз, Весь День независимости Россия особенно активно бомбила Украину – пишет «Медуза».

Ракета попала «прямо по вагонам», Самый разрушительный удар пришелся на железнодорожную станцию Чаплино в Днепропетровской области. сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН.

25 погибших на железнодорожной станции и в жилом секторе, Шестилетний ребенок погиб при возгорании автомобиля у железнодорожной станции. 11-летний мальчик умер под завалами. По словам Тимошенко, еще 31 человек при ударах пострадал. Пока есть данные о пишет заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Среди них двое детей.По словам Тимошенко, еще 31 человек при ударах пострадал.

Были взрывы в Киевской области – здесь сообщают, что пострадавших нет. Войска РФ продолжают наносить удары по большинству направлений. Так, безуспешно они наступали в направлении Пасека–Долина и Травневое–Кодема, пишет Генштаб Украины.

Российские войска потеряли Данию, но завоевали Андорру» – так описывает территориальные приобретения за полгода войны так описывает территориальные приобретения за полгода войны новая сводк а американского Института изучения войны (ISW). Если к середине марта российские силы контролировали в Украине территории, превышающие по размеру территорию Дании, то к настоящему моменту потеряли контроль над ними. За последние 39 дней России удалось захватить области, схожие по размеру с территорией Андорры, но это лишь 1% от того, что она потеряла.

Чиновники России фактически расписались в массовой депортации детей из Украины. В среду Служба опеки Краснодара сообщила об усыновлении «более 1000 малышей из освобожденного Мариуполя», а потом удалила новость, Более 1000 малышей из освобожденного Мариуполя уже нашли новые семьи в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае. Еще более 300 малышей находятся на временном содержании в специализированных учреждениях Краснодарского края и с нетерпением ждут знакомства со своими новыми семьями», – говорилось на сайте органов опеки. В среду Служба опеки Краснодара сообщила об усыновлении «более 1000 малышей из освобожденного Мариуполя», а потом удалила новость, пишет «Новая газета. Европа». «и с нетерпением ждут знакомства со своими новыми семьями», – говорилось на сайте органов опеки.

Французский нефтегазовый гигант TotalEnergies косвенно участвует в поставках топлива российским военным самолетам, пишет Le Monde. TotalEnergies заявляет, что остался в России, чтобы экспортировать газ в Европу. Однако совместно с Новатэком он добывает газовый конденсат – жидкий углеводород, который после превращения в керосин используется для заправки российских истребителей, участвующих в войне в Украине. «Тернефтегаз», разрабатывающий это месторождение, на 49% принадлежит TotalEnergies и на 51% – Новатэку.

Референдумы в ДНР, ЛНР и других оккупированных территориях Украины не будут проводить 11 сентября, «Ведомостям» пять собеседников, близких к администрации президента России. Причина – Россия пока не заняла всю территорию ДНР. сообщили «Ведомостям» пять собеседников, близких к администрации президента России. Причина – Россия пока не заняла всю территорию ДНР.

советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Иначе Россия навсегда закроет для себя опцию переговоров с Украиной. «С одной стороны – нужно изобразить для своих "ура патриотов", что "азовцев" настигла "заслуженная кара". А с другой – они могут нарваться на ультиматум и закрыть себе опцию переговоров с Киевом», – заявил он (цитата по УНИАН). Массового трибунала над «азовцами» не будет, считает Иначе Россия навсегда закроет для себя опцию переговоров с Украиной. «С одной стороны – нужно изобразить для своих "ура патриотов", что "азовцев" настигла "заслуженная кара". А с другой – они могут нарваться на ультиматум и закрыть себе опцию переговоров с Киевом», – заявил он (цитата по УНИАН).

В России попытались взорвать участок железной дороге в районе перегона «Клюква-Курск», у рельс образовалась воронка, у рельс образовалась воронка, сообщает Baza. Специалисты считают, что мощность самодельного взрывного устройства составляла около 400 грамм. Это уже третья попытка за неделю повредить железнодорожное полотно в Курской области.

Россияне готовятся к ядерной войне – в стране с марта резко выросли продажи йодида калия и измерителей радиации, сообщает Forbes. На Ozon и Wildberries объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов вырос на 103% в апреле по сравнению с мартом 2022 года, на 40% в мае по сравнению с апрелем и на 42% в июле по сравнению с июнем.

Ранее таблетки йодида калия исчезли из аптек в США – американцы также делали запасы на случай ядерной войны.

Прием большой дозы йода непосредственно после взрыва (в том числе на АЭС) позволяет уменьшить поражение щитовидной железы. Рекомендуемые дозы для взрослых и детей старше двух лет: 125 мг (не путать с мкг, микрограммами) и только один раз, если взрыв уже состоялся. Профилактический прием противопоказан.

Разведка Великобритании заявила, что Россия держит бронетранспортеры в 60 метрах от реактора Запорожской АЭС. На спутниковом снимке от 21 августа, который опубликовала британская разведка, как утверждается, видны три бронетранспортера и два военных грузовика. Они расположены в нескольких десятках метров от пятого энергоблока Запорожской АЭС. Российская сторона ранее отрицала, что расположила на ЗАЭС тяжелое вооружение.