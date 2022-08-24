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Алексей Шишкин

24 августа 2022 в 9:04 Поделиться:









182-й день войны в Украине: стратегия по реинтеграции Крыма, ликвидация чиновника-коллаборациониста в Запорожье

Идет 182-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к середине дня 24 августа.

Киевляне осматривают выставку уничтоженной российской бронетехники в центре города Фото: GLEB GARANICH, Reuters/Scanpix

Сигналы воздушной тревоги звучат сегодня в большинстве областей Украины, отмечающей День независимости. Особенно сильным обстрелам за последние сутки подвергались Сумская и Харьковская области. Кроме того, рано утром 24 февраля россияне нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Запорожья, самому центру города, об этом сообщил губернатор Запорожской области Александр Старух.

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31 годовщины обретения страной независимости: «Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должно было быть слов „с Днем Независимости“. 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина!». Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по случаю: «Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должно было быть слов „с Днем Независимости“. 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина!».

Потери российских сил вторжения за прошедшие сутки составили около 150 человек, кроме того уничтожено 3 танка, 5 боевых бронемашин, 10 автомобилей, уведомляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Самой существенной «добычей» ВСУ за минувший день стал высокотехнологичный российский вертолет КА-52 «Аллигатор», сбитый «на восточном направлении». По данным ВСУ, за полгода войны потери России составили около 45 700 человек.

«Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, частей Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановлении боеспособности подразделений, что понесли потери», — рассказали в украинском Генштабе.

худший возможный сценарий в войне «уже позади» и сейчас страна находится на пороге новой контрнаступательной фазы конфликта. Одновременно Резников отметил, что опасается «усталости» мирового сообщества от темы вторжения России в Украину, на фоне которой может снизиться объем международной помощи атакованной стране. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, чтои сейчас страна находится на пороге новой контрнаступательной фазы конфликта. Одновременно Резников отметил, что опасается «усталости» мирового сообщества от темы вторжения России в Украину, на фоне которой может снизиться объем международной помощи атакованной стране.

«Великобритания будет стоять за Украину столько, сколько понадобится», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем обращении по случаю Дня независимости Украины.

гибели в результате покушения назначенного оккупантами главы администрации поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко: «Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался», — заявил Рогов. Один из членов назначенного Россией «Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области» Владимир Рогов сообщил Запорожской области Иван Сушко: «Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался», — заявил Рогов.

вынужденной передислокации войск российской Росгвардии на территорию Луганской области в ответ на снижение поддержки войны и растущее нежелание луганчан воевать. В том числе в регион направлены силы, подчиненные МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Направление российскими властями подразделений Росгвардии для обеспечения безопасности в оккупированной Луганской области отвлекает эти силы от операций в других частях Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России преобразовать ограниченные тактические успехи в оперативные успехи», — полагают эксперты. Вашингтонский институт изучения войны пишет в ответ на снижение поддержки войны и растущее нежелание луганчан воевать. В том числе в регион направлены силы, подчиненные МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Направление российскими властями подразделений Росгвардии для обеспечения безопасности в оккупированной Луганской области отвлекает эти силы от операций в других частях Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России преобразовать ограниченные тактические успехи в оперативные успехи», — полагают эксперты.

итоги шести месяцев вторжения: «В наступлении в Донбассе наблюдается лишь незначительный прогресс, в то время как Россия опасается масштабного украинского контрнаступления. На операционном уровне Россия страдает от нехватки снаряжения, техники и персонала. Во многих воинских частях боевой дух низок, масса значительно деградирует. Прошедшие шесть месяцев обвиняются в том, что война дорого стоит России и наносит самый большой урон». В сегодняшней сводке по войне в Украине британская военная разведка кратко резюмирует : «В наступлении в Донбассе наблюдается лишь незначительный прогресс, в то время как Россия опасается масштабного украинского контрнаступления. На операционном уровне Россия страдает от нехватки снаряжения, техники и персонала. Во многих воинских частях боевой дух низок, масса значительно деградирует. Прошедшие шесть месяцев обвиняются в том, что война дорого стоит России и наносит самый большой урон».

стратегию реконструкции и реинтеграции Крыма, когда он вернется под контроль Украины. Ключевой целью он Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что правительство совместно с Киевской школой экономики разработало, когда он вернется под контроль Украины. Ключевой целью он назвал интеграцию полуострова в Транс-Европейское транспортное и экономическое пространство.

Одновременно, выступая на международном саммите «Крымская платформа» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что по международному праву Крым должен быть возвращен Украине. Эрдоган также напомнил, что Турция не признала незаконную аннексию Крыма в 2014 году. «Обеспечение безопасности и благополучия наших крымскотатарских соотечественников также является одним из приоритетов Турции», — отметил он.