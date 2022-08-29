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    187-й день войны в Украине: на оккупированных территориях снова слышны взрывы, делегация МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС

    Делегация МАГАТЭ выехала, чтобы проинспектировать Запорожскую АЭС.Фото: Scanpix

    Идет 187-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 29 августа.

    Россияне пытались вести наступление в районе Долины (по направлению к Славянску) – неудачно, с потерями, пишет Генштаб ВСУ. Также была неудачная попытка наступления в районе Первомайского.
    На различных оккупированных территориях снова слышны взрывы, украинские войска наносили удары по Херсонской области.
    350 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, пишет Генштаб ВСУ. Вчера Минобороны РФ сообщало об убийстве 250 солдат ВСУ.
    10 человек погибли, 25 получили ранения в результате обстрела Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».
    В Херсонской области убит депутат Верховной Рады, перешедший на сторону России.
    Из Беларуси по территории Украины было запущено не менее 5 ракет, считает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн».
    Россия опубликовала видео захвата села Благодатное. Неделю назад выходила противоречивая информация о данном населенном пункте: Россия утверждала, что захватила его, в то время как по версии украинской стороны, максимум, чего добились россияне, – зашли на окраину села.
    Российское оперативное командование теперь докладывает Путину напрямую, минуя Шойгу, пишет британская разведка со ссылкой на российские СМИ. Это вызвано неудачами в войне.
    Путин подписал два указа, разрешающих жителям Украины работать в России, утверждает американский Институт исследования войны.
    Делегация МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС.
    ФСБ утверждает, что нашло еще одного человека, принявшего участие в подготовке убийства Дугиной.
    Швеция выделит Украине помощь на сумму 500 миллионов шведских крон (45 миллионов евро).
    Зимой температура воздуха в домах в Украине будет на четыре градуса ниже нормы, сказал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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