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    Специалисты МАГАТЭ направляются на Запорожскую АЭС

    Как сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, на этой неделе Запорожскую АЭС посетит делегация экспертов агентства, передает РБК.

    Запорожская АЭС находится на территории, оккупированной российскими войсками.Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP
    Группа из 14 специалистов МАГАТЭ, в которую входит и сам Гросси, уже находится в пути, точная дата их прибытия неизвестна, информирует РБК.
    Ранее СМИ сообщали, что сотрудники агентства могут привезти на станцию запчасти, средства радиационного контроля и другое оборудование.
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    8 августа 2022
    ООН требует доступа к Запорожской АЭС
    В настоящее время Запорожская АЭС, расположенная неподалеку от города Энергодар, находится на территории, оккупированной российскими войсками.
    При этом на станции по-прежнему работает украинский персонал, и она продолжает выработку электроэнергии.
    За последние месяцы станция неоднократно подвергалась обстрелам, в которых украинская сторона обвиняла российских военных.
    В начале августа в ходе одного из таких обстрелов были серьезно повреждены азотно-кислородная-станция и объединенный вспомогательный корпус АЭС.
    Три дня назад все шесть блоков Запорожской атомной электростанции были на время отключены от электросетей Украины, поскольку в результате обстрелов оказались перебиты три из четырех линий электропередач.

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