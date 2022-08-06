Российские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС
Как сообщает «Украинская правда», российские войска вновь обстреляли Запорожскую АЭС из ракетных систем залпового огня.
Запорожская АЭСФото: AP Photo
Очередной ракетный удар пришелся на площадку рядом с одним из энергоблоков Запорожской АЭС, в непосредственной близости от ядерного реактора, пишет «Украинская правда»
.
В ходе обстрела были серьезно повреждены азотно-кислородная-станция и объединенный вспомогательный корпус АЭС.
«Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. Пострадавших пока нет", — цитирует издание сообщение «Энергоатома» — оператора всех украинских атомных станций.
По сведениям «Энергоатома», перед обстрелом представители корпорации «Росатом», присутствовавшие на АЭС, спешно покинули станцию, вероятно зная о готовящемся нападении.
Несколько дней назад в ходе обстрела территории Запорожской АЭС российскими войсками была повреждена высоковольтная линия электропередач.
В настоящее время Запорожская АЭС, расположенная неподалеку от города Энергодар, находится на территории, оккупированной российскими войсками.
При этом на станции по-прежнему работает украинский персонал, и она продолжает выработку электроэнергии.
На днях глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил
, что ситуация на Запорожской атомной электростанции, которая является крупнейшей в Европе, «полностью вышла из-под контроля».
Гросси призвал Россию обеспечить доступ представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
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