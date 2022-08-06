Российские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС

Большая часть продаж Silvano по-прежнему приходится на Россию и Беларусь

Производитель одежды Silvano Fashion Group объявил о высоких доходах от продаж и росте чистой прибыли по результатам второго квартала. Большая часть продаж компании по-прежнему приходится на Россию и Беларусь.

Производитель одежды Silvano Fashion Group объявил о высоких доходах от продаж и росте чистой прибыли по результатам второго квартала. Большая часть продаж компании по-прежнему приходится на Россию и Беларусь.