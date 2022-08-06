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    Российские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС

    Как сообщает «Украинская правда», российские войска вновь обстреляли Запорожскую АЭС из ракетных систем залпового огня.

    Запорожская АЭСФото: AP Photo
    Очередной ракетный удар пришелся на площадку рядом с одним из энергоблоков Запорожской АЭС, в непосредственной близости от ядерного реактора, пишет «Украинская правда».
    В ходе обстрела были серьезно повреждены азотно-кислородная-станция и объединенный вспомогательный корпус АЭС.
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    «Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. Пострадавших пока нет", — цитирует издание сообщение «Энергоатома» — оператора всех украинских атомных станций.
    По сведениям «Энергоатома», перед обстрелом представители корпорации «Росатом», присутствовавшие на АЭС, спешно покинули станцию, вероятно зная о готовящемся нападении.
    Несколько дней назад в ходе обстрела территории Запорожской АЭС российскими войсками была повреждена высоковольтная линия электропередач.
    В настоящее время Запорожская АЭС, расположенная неподалеку от города Энергодар, находится на территории, оккупированной российскими войсками.
    При этом на станции по-прежнему работает украинский персонал, и она продолжает выработку электроэнергии.
    На днях глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции, которая является крупнейшей в Европе, «полностью вышла из-под контроля».
    Гросси призвал Россию обеспечить доступ представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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