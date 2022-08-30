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30 августа 2022 в 7:48 Поделиться:









Кая Каллас участвует в саммите по энергетической безопасности в Копенгагене

Премьер-министр Кая Каллас представит Эстонию на саммите по энергетической безопасности региона Балтийского моря. Фото: Liis Treimann

Премьер-министр Кая Каллас по приглашению премьер-министра Дании Метте Фредериксен примет сегодня участие в саммите по энергетической безопасности региона Балтийского моря, который проходит в Копенгагене, сообщает пресс-служба правительства.

Причиной созыва саммита послужило желание стран региона Балтийского моря при первой возможности отказаться от российской энергии и заменить ее возобновляемой энергией, достигнув при этом целей зеленого перехода и климатической политики. На встрече планируется договориться об общих направлениях деятельности, которые помогут ускорить создание морских парков ветрогенераторов и сетевой инфраструктуры в Балтийском море и обеспечат потребителям электричество по доступной цене.

В саммите участвуют все страны Европейского союза, имеющие выход к Балтийскому морю, президент Европейской комиссии и еврокомиссар по вопросам энергетики.

Кроме того, на встрече вместе с министрами сферы энергетики, системными операторами и представителями фирм, занимающихся развитием возобновляемой энергетики, будет обсуждаться, как сделать более эффективным сотрудничество правительства и частного сектора, чтобы во всех странах региона Балтийского сора была создана среда, способствующая развитию возобновляемой энергии.

Эстонию на саммите представляют премьер-министр Кая Каллас, министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам энергетики и полезных ископаемых Тимо Татар.