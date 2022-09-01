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1 сентября 2022 в 7:30 Поделиться:









Законопроект о рынке электроэнергии прошел первое чтение

Бытовые потребители cмогут перейти на универсальную услугу без штрафных санкций за расторжение действующего договора. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Законопроект о рынке электроэнергии, в рамках которого государство планирует продавать электричество бытовым потребителям как универсальную услугу, прошел первое чтение.

Законопроект обяжет государственное предприятие Eesti Energia с октября этого года до 30 апреля 2026 года продавать электроэнергию бытовым потребителям Эстонии и всем распределителям электроэнергии в рамках универсальной услуги.

Стоимость универсальной услуги определит Департамент конкуренции, учитывая при этом стоимость входных материалов, экологические сборы и разумную прибыль от производства. По предварительным данным, стоимость услуги станет известна в сентябре.

Бытовые потребители cмогут перейти на универсальную услугу без штрафных санкций за расторжение действующего договора. Потребитель может отказаться от универсальной услуги в любое время.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что если цена универсальной услуги составит, например, 180 €/МВт⋅ч, то среднестатистический потребитель электроэнергии сэкономит порядка 35 € в месяц при прогнозируемой биржевой цене в 250 €/МВт⋅ч и потреблении 0,5 МВт⋅ч/месяц. В Эстонии насчитывается порядка 644 000 бытовых потребителей. Из них порядка 55 % выбрали фиксированный пакет. Стоимость электроэнергии в бóльшей части этих пакетов составляет менее 150 €/Мвт⋅ч (по состоянию на июль 2022 года). В зависимости от установленной цены на универсальную услугу станет известно, сколько потребителей сменит свой старый фиксированный или биржевой пакет на универсальную услугу.