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6 сентября 2022 в 14:20 Поделиться:









За полгода войны Россия заработала 158 млрд евро на экспорте энергоресурсов

По подсчетам CREA, в период с 24 февраля по 24 августа Россия заработала на экспорте нефти, газа и угля 158 млрд евро. Фото: LISI NIESNER, Scanpix

За первые шесть месяцев войны в Украине Россия заработала в общей сложности 158 млрд евро за счет экспорта ископаемого топлива. Чуть более половины этих денег поступило из Европейского Союза, следует из данных финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По подсчетам CREA, в период с 24 февраля по 24 августа Россия заработала на экспорте нефти, газа и угля 158 млрд евро. Импорт ЕС составляет 54 процента, или около 85 миллиардов евро, передает Postimees

Доля Китая составила чуть менее 35 миллиардов евро, а Турции – почти 11 миллиардов евро. Далее следуют Индия (6,6 млрд евро), Япония (2,5 млрд евро), Египет (2,3 млрд евро) и Южная Корея (2 млрд евро).

Крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива. Фото: CREA

Крупнейшими импортерами в ЕС были Германия (19 млрд евро), Нидерланды (11,1 млрд евро), Италия (8,6 млрд евро), Польша (7,4 млрд евро), Франция (5,5 млрд евро), Болгария (5,2 млрд евро), Бельгия (4,5 млрд евро) и Испания (3,3 млрд евро).

«Экспорт ископаемого топлива увеличил федеральный бюджет России примерно на 43 миллиарда евро с начала вторжения, тем самым способствуя финансированию военных преступлений в Украине», – сообщает CREA.

По оценке экспертов центра, для урезания доходов России требуется введение гораздо более эффективных санкций. В то время как российский экспорт ископаемого топлива из-за войны сократился, цены на газ и нефтепродукты на мировом рынке выросли, из-за чего Россия получила рекордную прибыль от их продажи.

Доходы России от экспорта ископаемого топлива. Фото: CREA

«Хотя к концу августа экспорт России упал на 18% по сравнению с рекордными уровнями февраля и марта, а экспорт трубопроводного газа, нефтепродуктов и угля сокращается, этого недостаточно», – отметили в CREA.

Аналитики центра также подчеркивают, что угольное эмбарго оказалось успешным. Санкции вступили в силу 10 августа, и после этого экспорт российского угля упал до самого низкого уровня с начала вторжения. «России не удалось найти других покупателей взамен падающему спросу ЕС».