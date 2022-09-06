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    За полгода войны Россия заработала 158 млрд евро на экспорте энергоресурсов

    По подсчетам CREA, в период с 24 февраля по 24 августа Россия заработала на экспорте нефти, газа и угля 158 млрд евро.Фото: LISI NIESNER, Scanpix

    За первые шесть месяцев войны в Украине Россия заработала в общей сложности 158 млрд евро за счет экспорта ископаемого топлива. Чуть более половины этих денег поступило из Европейского Союза, следует из данных финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

    По подсчетам CREA, в период с 24 февраля по 24 августа Россия заработала на экспорте нефти, газа и угля 158 млрд евро. Импорт ЕС составляет 54 процента, или около 85 миллиардов евро, передает Postimees.
    Доля Китая составила чуть менее 35 миллиардов евро, а Турции – почти 11 миллиардов евро. Далее следуют Индия (6,6 млрд евро), Япония (2,5 млрд евро), Египет (2,3 млрд евро) и Южная Корея (2 млрд евро).
    Крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива. Фото: CREA
    Крупнейшими импортерами в ЕС были Германия (19 млрд евро), Нидерланды (11,1 млрд евро), Италия (8,6 млрд евро), Польша (7,4 млрд евро), Франция (5,5 млрд евро), Болгария (5,2 млрд евро), Бельгия (4,5 млрд евро) и Испания (3,3 млрд евро).
    «Экспорт ископаемого топлива увеличил федеральный бюджет России примерно на 43 миллиарда евро с начала вторжения, тем самым способствуя финансированию военных преступлений в Украине», – сообщает CREA.
    По оценке экспертов центра, для урезания доходов России требуется введение гораздо более эффективных санкций. В то время как российский экспорт ископаемого топлива из-за войны сократился, цены на газ и нефтепродукты на мировом рынке выросли, из-за чего Россия получила рекордную прибыль от их продажи.
    Доходы России от экспорта ископаемого топлива. Фото: CREA
    «Хотя к концу августа экспорт России упал на 18% по сравнению с рекордными уровнями февраля и марта, а экспорт трубопроводного газа, нефтепродуктов и угля сокращается, этого недостаточно», – отметили в CREA.
    Аналитики центра также подчеркивают, что угольное эмбарго оказалось успешным. Санкции вступили в силу 10 августа, и после этого экспорт российского угля упал до самого низкого уровня с начала вторжения. «России не удалось найти других покупателей взамен падающему спросу ЕС».

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