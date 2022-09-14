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    Профицит федерального бюджета РФ составил 137 млрд рублей

    Больше всего доходов в бюджет РФ поступило от Федеральной налоговой службы. Фото иллюстративное.Фото: Shutterstock

    По предварительной оценке, профицит федерального бюджета России с января по август 2022 года составил 137,4 млрд руб. Доходы бюджета за этот период превысили 17,6 трлн руб., следует из статистики Минфина.

    Согласно данным Минфина, расходы бюджета составили около 17,5 трлн руб. – 73,7% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному на 2022 год. Доходы бюджета составили 17,6 трлн руб. – 70,4% к общему объему доходов, передает «Коммерсантъ».
    Больше всего доходов в бюджет поступило от Федеральной налоговой службы – она направила в доход государства около 12,2 трлн руб. На втором месте – Федеральная таможенная служба, которая направила 4,3 трлн руб. Остальные федеральные органы направили около 1 трлн руб.

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