31.05.26, 11:23 В Эстонии не хватает ветеринаров В Эстонии уже несколько лет сохраняется нехватка ветеринаров. Особенно остро ее ощущают крупные круглосуточные клиники, которые принимают сложных пациентов со всей страны.

Заведующий ветеринарной клиникой Эстонского университета естественных наук Александр Семенов в эфире «Подробностей» на Радио 4 заявил, что кадровый дефицит остается одной из главных проблем отрасли.

По его словам, клинике в Тарту трудно найти достаточно специалистов для круглосуточной работы. При этом потребность в ветеринарах все еще выше предложения, хотя в отрасли уже «появился свет в конце тоннеля».

Семенов отметил, что не все студенты доходят до выпуска: часть не выдерживает тяжелой рутины профессии. Еще одной серьезной проблемой остается эмоциональное выгорание врачей, которые часто сталкиваются с тяжелым состоянием животных и финансовыми ограничениями их владельцев.