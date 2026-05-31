  • OMX Baltic0,16%310,13
  • OMX Riga0,17%901,92
  • OMX Tallinn0,36%2 107,52
  • OMX Vilnius−0,18%1 436,33
  • S&P 5000,22%7 580,06
  • DOW 300,72%51 032,46
  • Nasdaq 0,2%26 972,62
  • FTSE 100−0,16%10 409,28
  • Nikkei 2252,53%66 329,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,98
В Эстонии не хватает ветеринаров

В Эстонии уже несколько лет сохраняется нехватка ветеринаров. Особенно остро ее ощущают крупные круглосуточные клиники, которые принимают сложных пациентов со всей страны.
Заведующий ветеринарной клиникой Эстонского университета естественных наук Александр Семенов в эфире «Подробностей» на Радио 4 заявил, что кадровый дефицит остается одной из главных проблем отрасли.
По его словам, клинике в Тарту трудно найти достаточно специалистов для круглосуточной работы. При этом потребность в ветеринарах все еще выше предложения, хотя в отрасли уже «появился свет в конце тоннеля».
Семенов отметил, что не все студенты доходят до выпуска: часть не выдерживает тяжелой рутины профессии. Еще одной серьезной проблемой остается эмоциональное выгорание врачей, которые часто сталкиваются с тяжелым состоянием животных и финансовыми ограничениями их владельцев.

