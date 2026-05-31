В Эстонии не хватает ветеринаров

В Эстонии уже несколько лет сохраняется нехватка ветеринаров. Особенно остро ее ощущают крупные круглосуточные клиники, которые принимают сложных пациентов со всей страны.
Заведующий ветеринарной клиникой Эстонского университета естественных наук Александр Семенов в эфире
«Подробностей» на Радио 4 заявил, что кадровый дефицит остается одной из главных проблем отрасли.
По его словам, клинике в Тарту трудно найти достаточно специалистов для круглосуточной работы. При этом потребность в ветеринарах все еще выше предложения, хотя в отрасли уже «появился свет в конце тоннеля».
Семенов отметил, что не все студенты доходят до выпуска: часть не выдерживает тяжелой рутины профессии. Еще одной серьезной проблемой остается эмоциональное выгорание врачей, которые часто сталкиваются с тяжелым состоянием животных и финансовыми ограничениями их владельцев.
