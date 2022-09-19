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19 сентября 2022 в 12:55 Поделиться:









Партия реформ выступает за лишение граждан РФ права голосовать на местных выборах

При необходимости Партия реформ готова внести соответствующие изменения в Конституцию. Фото: Shutterstock

Партия реформ начала поддерживать инициированный депутатами партии Isamaa законопроект о лишении проживающих в Эстонии граждан третьих стран права голосовать на муниципальных выборах, но хочет сузить это ограничение только до граждан России и Беларуси, пишет rus.err.ee.

«Фракция Партии реформ поддерживает позицию конституционной комиссии [Рийгикогу], которая заключается в том, что следует завершить первое чтение законопроекта», – сказал в понедельник ERR заместитель председателя парламентской фракции Партии реформ Эркки Келдо.

При этом Келдо добавил, что, поскольку нынешняя версия законопроекта касается граждан всех третьих стран, кроме граждан стран-членов Европейского Союза, а канцлер юстиции и президент уже отметили, что это может противоречить Конституции, то перед тем, как дать дальнейший ход законопроекту, в него следует внести изменения, «чтобы законопроект был юридически применимым».

«Позиция Партии реформ состоит в том, что в изменившейся ситуации с безопасностью голосование граждан страны-прямого агрессора на наших местных выборах представляет угрозу безопасности, и полностью обосновано, что у граждан России, присягнувших на верность российскому государству, не должно быть права избирать органы местного самоуправления в Эстонии. По нашему мнению, у граждан России и Беларуси не должно быть права участвовать в выборах в волостные и городские собрания», – сказал зампред фракции реформистов.

На вопрос о том, готова ли Партия реформ изменить Конституцию, чтобы применить эту законодательную инициативу, Келдо ответил следующим образом: «Если выяснится, что лишение российских граждан права голоса действительно предполагает изменение Конституции, то мы готовы сделать и это».