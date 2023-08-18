    ЕС заполнил газохранилища на 90%, поставив сезонный рекорд

    Газохранилище в Инчукалнсе, Латвия.Фото: Ints Kalnins, File Photo, Reuters/Scanpix

    Газовые хранилища стран Европейского Союза к 16 августа были заполнены на 90,1%, рекордный показатель для этого времени года и существенное опережение целей - достигнуть таких объемов планировалось только к 1 ноября.

    Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отраслевой группы Gas Infrastructure Europe. При этом издание уточняет, что даже полного заполнения хранилищ не достаточно для снабжения ЕС газом на весь зимний период. 100% заполняемость соответствует примерно 90 дням среднего спроса Европы, при этом официально зимний сезон продолжается с октября по март.
    При этом целый ряд факторов угрожают дальнейшему обеспечению Европы газом: сохраняющийся дефицит, вызванный отказом от привычных ранее российских поставок, забастовки рабочих в Австралии, недавние отключения электричества в Норвегии, которые привели к скачкам цен.
    Сейчас цены на газ показывают третий недельный рост подряд.

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