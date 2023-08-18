Лоббистская деятельность принесла фирме Цахкна 155 000 евро прибыли
Член партии Eesti 200 Маргус Цахкна, весной нынешнего года занявший пост министра иностранных дел, ранее работал лоббистом у производителя полевых госпиталей, поставляемых в Украину. В прошлом году компания Цахкна заработала приличную прибыль.
Накануне министр иностранных дел Маргус Цахкна (слева) объявил о продаже своей доли в предприятии MM Hospital, производящем полевые госпитали.Фото: Лийз Трейманн
Деятельность принадлежащей Цахкна компании Defendest OÜ заключалась в оказании консультационных услуг эстонским предприятиям с экспортным потенциалом, пишет Äripäev.
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