    Глава Союза машиностроителей: в промышленности платят хорошие зарплаты, но молодежь это не интересует

    Работники машиностроительных и металлургических предприятий сегодня имеют дело с компьютерами и роботами и получают весьма приличные зарплаты, однако интереса к карьере в промышленности молодежь по-прежнему не проявляет, отмечает глава Союза машиностроителей Эстонии Рауль Кютт.

    Рауль Кютт: «Профессионально-техническое обучение уже много лет находится в роли сироты» (иллюстративное фото). Фото: Андрас Кралла
    Сегодняшние школьники понятия не имеют, что такое современная промышленность, заявил глава Союза машиностроителей Эстонии Рауль Кютт в интервью Raadio Äripäev.

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