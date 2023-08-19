Глава Союза машиностроителей: в промышленности платят хорошие зарплаты, но молодежь это не интересует
Работники машиностроительных и металлургических предприятий сегодня имеют дело с компьютерами и роботами и получают весьма приличные зарплаты, однако интереса к карьере в промышленности молодежь по-прежнему не проявляет, отмечает глава Союза машиностроителей Эстонии Рауль Кютт.
Рауль Кютт: «Профессионально-техническое обучение уже много лет находится в роли сироты» (иллюстративное фото). Фото: Андрас Кралла