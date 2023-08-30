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Лаура Сакс

30 августа 2023 в 8:35









Евросоюз импортирует российский СПГ в рекордных объемах

Терминал СПГ в Барселоне, Испания. Испания в настоящее время является крупнейшим импортером российского газа. Фото: Scanpix

Евросоюз хочет полностью отказаться от российского ископаемого топлива менее чем за четыре года, однако в этом году импорт российского СПГ достиг рекордных объемов.

По данным анализа неправительственной организации Global Witness, за первые семь месяцев этого года Бельгия и Испания стали вторыми и третьими по величине покупателями российского СПГ после Китая.