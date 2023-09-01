    Глава A1000 Market: жизнь станет сложнее и дороже, пора начать экономить

    Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

    По словам Тармо Лауринга, руководителя сети магазинов A1000 Market, некоторые продовольственные сети пытаются создать впечатление, что цены стабилизировались и даже стали ниже, но в целом это не так – в экономике нас ждут ещё более трудные времена, и людям следует начать больше экономить.

    «Закупочные цены на отдельные товары стали ниже – например, на сливочное масло, молоко и растительное масло, однако в целом рост инфляции и цен всё равно в этом году составит в среднем около десяти процентов, и эта тенденция останется неизменной и в следующем году», — сказал Лауринг Rus.Delfi.
    Он уверен, что увеличивающийся с 1 января налог с оборота приведет к росту цен. «Более того, есть опасение, что цены начнут подниматься даже на месяц-два раньше и, возможно, этот рост не ограничится двумя процентами, – торговые предприятия воспользуются возможностью, и цены на полках вырастут на 4-5%.», – считает предприниматель.
    «По данным официальной статистики, обороты торговых предприятий сейчас падают, что, в свою очередь, представляется опасным. Не то, чтобы нас ожидало совершенно чёрное будущее, но всем нам следует быть осторожными и начать больше экономить, проявляя элементарную мудрость. Ближайшие перспективы экономики неутешительны, и восстановление после спада, вероятно, будет медленным», – заключил он.

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